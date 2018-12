L'assassí en sèrie més mortífer de Rússia, condemnat a cadena perpètua

El tribunal de la regió siberiana d'Irkutsk ha condemnat aquest dilluns a cadena perpètua l'expolicia Mikhail Popkov per l'assassinat de 55 dones i un home. L'acusat ja complia condemna de presó per haver matat 22 dones més, amb la qual cosa es confirma que és l'assassí en sèrie més mortífer de la història de Rússia. En total va assassinar 78 persones.

"És condemnat a cadena perpètua en una presó d'alta seguretat i se li retira el seu rang especial de subtinent de la policia", ha dit el jutge Alexei Zhigaiev en llegir la sentència aquest dilluns, han informat mitjans locals.

Popkov, de 53 anys, era conegut per la premsa amb el sobrenom del 'maníac d'Angarsk', en referència a la ciutat de poc més de 230.000 habitants de la regió d'Irkutsk on va cometre tot els seus crims. El 2015 ja va ser condemnat a presó permanent en ser considerat culpable d'haver matat i violat 22 dones i per haver-ne intentat assassinar dues més entre els anys 1994 i 2000.

Un cop entre reixes, l'home va confessar 60 crims més, tot i que els jutges només han pogut demostrar la seva autoria en 56: 55 dones i un home que era col·lega professional del policia.

La majoria de víctimes de l'assassí en sèrie eren dones d'entre 16 i 40 anys de diversa condició social. Fins a nou dones van ser assassinades amb una destral, però Popkov també va fer servir molts altres objectes per cometre els seus crims: per exemple, ganivets, tornavisos, punxons, garrots i bats de beisbol.

Popkov, que va treballar com a policia fins al 1998, va ser detingut en un tren quan es dirigia a Vladivostok, on tenia previst recollir un cotxe.

Durant el primer judici, l'home va explicar que recorria els carrers de la ciutat de nit en un vehicle -moltes vegades un tot terreny de la policia-, oferia a les dones que es trobava pel camí portar-les a casa, i després "castigava" -en paraules literals seves, o sigui matava- aquelles que acceptaven prendre una copa amb ell.

A banda de treballar com a agent, Popkov guanyava un sou extra com a enterrador, ofici que va començar a exercir quan era adolescent al cementiri on treballava el seu pare.

Encara que la seva dona, filla i amics el definien com "un home pacífic, tranquil i amable, que no mataria una mosca", la comissió mèdica que el va examinar quan era policia va arribar a la conclusió que l'home tenia una personalitat amb "aspectes psicopàtics". Malgrat això, i paradoxalment, la comissió va considerar que era apte per treballar a les forces de seguretat.