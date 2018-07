Califòrnia torna a cremar amb 18 incendis sense control que han deixat sis morts

L'incendi forestal que assota Carr, al nord de Califòrnia, continua sense control i ha causat sis víctimes mortals. Les dures condicions meteorològiques de la zona fan impossible als mitjans tècnics i personals desplegats de contenir les flames, que ja han cremat unes 38.600 hectàrees.

Entre les últimes víctimes hi ha una dona de 70 anys i els seus dos besnets, de cinc i quatre anys, que van quedar atrapats per les flames en una localitat del comtat de Shasta, 300 quilòmetres al nord-est de San Francisco. Segons les autoritats locals, les víctimes no van obeir l'ordre de desallotjament en tota l'àrea. A més, en el recompte de víctimes hi ha un bomber i un treballador que desbrossava els boscos.

Més de 38.000 persones han estat evacuades al voltant de Redding, una ciutat de 90.000 persones. Mig miler de cases han quedat totalment destrossades a causa del foc i 135 més danyades parcialment. La policia ha detingut diverses persones per haver robat en aquests habitatges abandonats temporalment.

Califòrnia combat aquests dies uns 18 focs i ajuda les autoritats d'Oregon a controlar un altre prop de la línia estatal, en una temporada especialment dura, amb un incendi ja controlat que va arrasar més de 121.000 hectàrees i va ser classificat com el més gran de la història recent d'aquest estat. El governador de l'estat ha declarat l'estat d'emergència, igual que el govern federal, cosa que suposa una injecció milionària de diners per treballar en les tasques d'extinció.

L'Agència Meteorològica Nacional va assenyalar que la "calor excessiva actual, combinada amb una baixa humitat relativa i la presència de branques i herba seca, està causant molts incendis que presenten un explosiu creixement de foc a l'oest".

Entre aquests incendis també n'hi ha un que s'ha declarat a prop del Parc Nacional de Yosemite, el qual ha obligat a tancar diversos sectors d'aquest punt turístic i ha consumit més de 21.700 hectàrees.

Pel que fa al de Carr, el que més amoïna les autoritats, el foc va començar el 23 de juliol a causa d'una errada mecànica en un vehicle, segons les primeres investigacions, però no es va detectar fins que ja va ser massa tard, perquè va créixer ràpidament i es va veure alimentat per un "tornado de foc" de vents forts que van impulsar les flames cap al riu Sacramento, a l'extrem occidental de Redding.

La fiscalia del comtat de Riverside ha acusat un jove de 32 anys com a principal sospitós de causar un dels incendis, i s'enfronta a 15 càrrecs criminals.

Califòrnia és l'estat dels Estats Units més castigat pels focs forestals, que any rere any devasten superfícies enormes de massa forestal. Sense anar més lluny, el 2017 va ser l'exercici més greu, amb mig centenar de víctimes mortals arran dels incendis que van devastar més de mig milió d'hectàrees. I la temporada d'altes temperatures tot just acaba de començar, alerten les autoritats.