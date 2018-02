El Canadà ven armes al president filipí Duterte

Des que el 2015 Justin Trudeau va ser elegit primer ministre del Canadà, la defensa dels drets humans ha sigut una constant en els seus discursos. A finals de l’any passat, quan el mandatari canadenc va viatjar a Manila per trobar-se amb el president de la República de les Filipines, Rodrigo Duterte, no va dubtar a criticar la sistemàtica vulneració dels drets humans per part de les forces de seguretat filipines.

Tres mesos després, les paraules del líder canadenc perden credibilitat. Segons han denunciat aquesta setmana activistes pro drets humans, el Canadà ha negociat la venda de 16 helicòpters de combat a les forces aèries filipines. Una operació que fregaria els 185 milions de dòlars i que evidencia la distància que hi ha entre la retòrica del govern i les decisions que finalment s’apliquen.

La polèmica que ha suscitat la notícia, però, s’agreuja coneixent el tarannà del destinatari. Rodrigo Duterte, al poder a les Filipines des del juny del 2016, encapçala una brutal “guerra contra les drogues” que, segons Amnistia Internacional, ha causat una quantitat desproporcionada de víctimes mortals: almenys 7.000 persones. La bona relació amb Donald Trump, la seva admiració per Hitler, amb qui s’ha comparat, i el fet de presumir d’haver apunyalat algú són altres anècdotes que desprestigien la figura de Duterte.

Davant l’allau de crítiques a Trudeau, funcionaris canadencs han dit que confien que els helicòpters s’utilitzin per a operacions de socors, cerca i rescat o per a transport de passatgers. En canvi, un alt càrrec militar del país hauria afirmat que els vehicles seran destinats a “operacions de seguretat interna”, fet que ha provocat que el Canadà revisi l’acord.

De tota manera, no és el primer cop que el Canadà ven armes a països qüestionats internacionalment. Fa dos anys el govern del país nord-americà va aprovar la comercialització de vehicles blindats, per valor de 12.000 milions de dòlars, a l’Aràbia Saudita. Segons l’Institut Internacional d’Investigacions per a la Pau d’Estocolm, el Canadà se situa com el quinzè país del món que més armes exporta, principalment al Pròxim Orient.

Tribunal Penal Internacional

La revelació del negoci entre el Canadà i les Filipines ha coincidit amb l’inici d’una investigació del Tribunal Penal Internacional (CPI) sobre les denúncies de crims contra la humanitat comesos per Duterte. Un informe presentat a aquesta institució l’any passat posa en evidència que Duterte hauria sigut responsable directament de “diverses execucions extrajudicials i assassinats en massa” des que va començar la seva particular guerra contra les drogues fa tres dècades, com a comandant a la localitat filipina de Davao el 1988.