“Cap president ha parlat així a la Casa Blanca”

Els desmentiments de Donald Trump a Twitter no van convèncer ningú. Diverses fonts asseguraven que en una reunió sobre immigració a porta tancada a la Casa Blanca es va referir a països africans com a “forats de merda”. El senador Dick Durbin, demòcrata d’Illinois, va assegurar ahir que havia fet servir aquest terme i que reiteradament havia utilitzat un llenguatge “ple d’odi, repugnant i racista”.

Poques hores abans de firmar un decret sobre el Dia de Martin Luther King, que es commemora aquest dilluns, Trump va dir en un tuit que mai havia dit “Fem fora els haitians”. I tot i que admetia haver fet servir un llenguatge “dur”, no feia cap referència al terme “forats de merda”. “No és cert -va replicar Durbin-. Va dir totes aquestes coses plenes d’odi i les va dir repetidament”. Trump va acusar els demòcrates d’inventar-se l’episodi, i va afegir: “Potser haurem d’enregistrar les pròximes reunions, malauradament no hi ha gens de confiança”.

En una discussió sobre països africans, Trump es va preguntar per què hauria de voler “tota aquesta gent que ve de forats de merda”, segons persones amb coneixement directe de la conversa. Trump també va dir que els Estats Units haurien d’acceptar immigrants de llocs com Noruega. Segons diversos mitjans, Trump també va preguntar: “Per què necessitem més haitians? Fem-los fora”. La Casa Blanca tampoc no ha desmentit que el president fes servir aquest llenguatge, com afirmaven diversos mitjans des de primera hora del matí.

“No em crec que, en tota la història de la Casa Blanca, al Despatx Oval algun president hagi pronunciat les paraules que vaig sentir ahir personalment del nostre president”, va afirmar el senador demòcrata. Trump havia sortit al pas de la polèmica amb un primer tuit reconeixent que va fer servir “un llenguatge dur, però no aquest”, sense aclarir què volia dir amb “dur”.

El DACA, centre de la polèmica

La reunió s’havia convocat per discutir amb senadors i congressistes el futur del DACA, el programa creat per l’expresident Barack Obama per protegir de la deportació centenars de milers de joves que els seus pares van portar als Estats Units quan encara eren criatures.

No és el primer escàndol que es produeix sobre els termes amb què Trump es refereix als immigrants. Després d’una altra reunió a porta tancada al juny, diversos testimonis van acusar Trump de dir que tots els immigrants procedents d’Haití “tenen la sida”. Trump considera el DACA un “gran pas enrere”, com va recordar ahir mateix en un altre tuit.

El llenguatge racista de Trump també li ha merescut crítiques fins i tot a les files republicanes. La congressista Ileana Ros-Lehtinen, en referència als comentaris despectius amb els haitians, va dir a Twitter que “no s’haurien de sentir aquestes coses ni en vestidors ni a la Casa Blanca”.

Les reaccions internacionals no es van fer esperar. Botswana va cridar a consultes l’ambaixador dels Estats Units per “expressar el seu disgust” pel que va considerar comentaris “irresponsables i racistes”. La Unió Africana es va mostrar “francament alarmada”, i el portaveu de l’alt comissariat de l’ONU per als drets humans, Rupert Colville, va dir que “això només es pot qualificar de racisme”. L’ambaixador nord-americà a Haití, Paul Alidor, va assegurar que “la idea que els immigrants només s’aprofiten dels Estats Units és totalment falsa”.

Trump cancel·la el seu viatge a Londres i en culpa Barack Obama

Al febrer, la legació dels Estats Units a Londres tenia previst rebre el president Trump a la capital britànica per celebrar la inauguració de la seva nova ambaixada. Però Trump va anunciar ahir a Twitter que no hi assistiria i en va culpar el seu predecessor.

“No soc un gran admirador de l’administració d’Obama -va escriure Trump-, que va vendre l’ambaixada més ben situada de Londres per uns «cacauets», només per construir-ne una de nova més llunyana per 1.200 milions de dòlars. Mal negoci”. Els plans de traslladar l’ambaixada, però, daten de l’octubre del 2008, quan George W. Bush encara era president.

En tot cas, la decisió no ha sigut mal rebuda a Londres. El seu alcalde, Sadiq Khan, va dir que Trump “ha rebut el missatge” que molts londinencs s’oposen a les seves actuacions i que la seva visita “s’hauria rebut amb massives protestes pacífiques”.