Carola Rackete: "Si la vida dels negres compta, que Europa deixi de finançar Frontex"

Un any després de ser detinguda a Lampedusa per haver portat a terra ferma 53 nàufrags rescatats al Mediterrani central, Carola Rackete, capitana del Sea Watch, acusa els estats europeus d'exercir una política fronterera racista.

"Si el moviment Black Lives Matter [la vida dels negres compta] als Estats Units exigeix deixar de finançar els departaments de policia, a Europa cal reclamar el mateix amb Frontex", apunta la cooperant en un comunicat. "Tot el concepte d'aquesta agència es basa en fer complir la política fronterera racista dels estats europeus", al·lega, i recorda les evidències recollides per diverses ONG de com els avions de l'agència europea de fronteres han col·laborat amb els guardacostes libis per fer devolucions en calent en alta mar sense respectar el dret marítim ni la Convenció de Ginebra.

Rackete també denuncia que estats europeus com Itàlia, Malta i Alemanya "estan utilitzant la pandèmia del covid-19 com a excusa per abandonar els drets humans i per deixar d’adherir-se a la llei del mar", com va passar per Setmana Santa, quan una pastera a la deriva va estar esperant durant dies un rescat fins que una flota pesquera privada contractada per les autoritats malteses els va retornar a Líbia per la força.

La capitana apunta també contra Espanya i els Països Baixos perquè "continuen obstaculitzant les missions de salvament i vigilància al mar i a l’aire".

"Tots els ciutadans de la Unió Europea haurien de saber que les persones que s’ofeguen al Mediterrani –almenys 96 morts aquest mes– no són víctimes d’un accident inesperat o d’un desastre natural. Es van ofegar perquè la Unió Europea va vol que s'ofeguin, per espantar els que podrien intentar creuar. Es van ofegar perquè Europa els nega l’accés a rutes segures i no els dona més opcions que arriscar la seva vida al mar. Ningú no entraria en un vaixell tret que fos més segur que la costa", afegeix. I crida a la mobilització ciutadana: "Hem d’enderrocar la fortalesa Europa, creada per deixar morir els pobres a les ribes del Mediterrani, on ningú els veu. Hi ha d’haver igualtat i llibertat per a tots, per viure i per moure’s sense por a la vida".

Rackete ha rebutjat concedir entrevistes amb motiu de l'aniversari: "Posar el focus en mi mateixa o en els altres voluntaris de rescat al Mediterrani com si fóssim herois és una narrativa molt problemàtica", diu. "Nosaltres som privilegiats, i en el meu cas, com a persona blanca, no vaig tenir por ni un segon que la policia em pogués matar durant la detenció o posteriorment en una cel·la policial, com sí que ha passat a molts negres, també a Alemanya. I és sobre això on cal actuar". La capitana insisteix que "si hi ha algun heroi en aquesta història" és la gent que van trobar al mar i que "va sobreviure a molt més que una travessa en una barca insegura". "Demano a tothom que escolti les seves veus", afegeix.