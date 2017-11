La Casa Blanca preveu substituir Tillerson pel cap de la CIA

Encara és un rumor però els mitjans de comunicació dels Estats Units donaven per fet ahir que Rex Tillerson tenia els dies comptats al capdavant de la diplomàcia de la Casa Blanca. Donald Trump preveu substituir Tillerson per l’actual director de la CIA, Mike Pompeo, una figura que s’ha erigit com una de les més pròximes i fidels al president nord-americà. Per contra, Tillerson és un empresari petrolier que en aquests 11 mesos de mandat ha tingut una relació tensa amb Trump, amb desacords sobre la crisi dels míssils de Corea del Nord i sobre el pacte nuclear amb l’Iran. El president, lluny de tallar els rumors persistents a Washington, es va limitar a afirmar que “el Rex és aquí”. Segons va avançar el New York Times, la idea de prescindir de Tillerson sorgeix del cap de l’Oficina de la Casa Blanca, John F. Kelly, que ha sumat un ampli suport dins l’equip més pròxim de Trump, tot i que no és clar si el president ja ha donat el vistiplau a la destitució, que en principi es formalitzaria d’aquí poques setmanes. Segons el Washington Post,el pla de Kelly passa perquè a Mike Pompeo el substitueixi el senador per Arkansas Tom Cotton, que ja assessora en qüestions de seguretat l’administració republicana i forma part del nucli de confiança de Trump.