Cinc dies de bombardeig ininterromput a Guta

Els barrils de dinamita, les bombes i els míssils continuen plovent sobre Guta Est, el districte de la perifèria de Damasc, que es va aixecar el 2011 contra el règim de Baixar al-Assad i que ara intenta recuperar amb els suport de l'aviació russa. Des de diumenge s'han confirmat almenys 368 morts, incloses 150 criatures, i 1850 ferits, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans. Helicòpters i caces han bombardejat els zones residencials i més d'una dotzena d'hospitals, cosa que impossibilita el tractament dels ferits.

Guta es una de les zones considerades de "des-escalada" en virtut dels acords d'Astanà, entre Turquia, Rússia, l'Iran i el règim. Al-Assad ataca els civils amb el pretext de la presència de grups rebels, amb la qual ha justificat també l'estricte setge a la zona des de 2013 que impedeix l'arribada d'aliments, medicines i ajuda humanitària.

L'enviat especial de l'ONU ha demanat una treva d'un mes. Però Moscou i Damasc no semblen disposats a res que no sigui una rendició incondicional: "els que donen suport als terroristes són els responsables ", ha dit el portaveu del Kremlin al Consell de Seguretat de l'ONU. "Ni rússia, ni Síria ni l'Iran que són estats, i que com a tal estan conduint una guerra absoluta contra els terroristes". Estats Units dóna suport a la treva i insta Rússia a respectar l'acord d'Astanà.

A Hammouriye, l'hospital de campanya ha quedat fora de servei . Staff said it had been hit by air strikes and artillery. "Ens hem quedat sense quiròfans, incubadora, sala de cures, pediaria... tots els serveis de l'hospital s'han d'aturar", ha dit a Reuters un sanitari. "Tenim baixes entre el personal, els pacients i les criatures", ha explicat mentre relatava que han hagut de fer operacions entre els runes perquè no podien evacuar els ferits.

Guta està assetjat per les forces d'Al-Assad des de 2013 i és l'únic territori controlat per l'oposició que queda a la perifèria de Damasc. Al nord de Síria, on Turquia protagonitza l'ofensiva contra el cantó kurd d'Afrin, els kurds diuen que milícies pro-governamentals s'estan desplegant a la frontera però reclamen el suport de l'exèrcit sirià. Forces pro-al-Assad també haurien entrat al barri kurd d'Alep, segons diversos testimonis citats per l'Observatori, tot i que les milícies kurdes de les YPG ho neguen.