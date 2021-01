Clam demòcrata per la destitució de Donald Trump

Recuperat el control del Capitoli i desplegada la Guàrdia Nacional, Washington ha tornat aquest dijous a la política, encara que sigui a una política tan extraordinària com la que debat la possible retirada del càrrec a un president dels Estats Units. El que ha començat sent un rumor de baixa intensitat, ha crescut al llarg del dia fins arribar al Congrés, que va viure dimecres l'assalt d'una turba de seguidors de Donald Trump. En un comunicat, el líder demòcrata al Senat, Chuck Schumer, ha sigut inequívoc al sol·licitar que el vicepresident Mike Pence "invoqui de manera immediata la 25a esmena" de la Constitució amb l'objectiu d'apartar Trump del càrrec abans que s'extingeixi el seu mandat.

"El que va passar ahir [per dimecres] al Capitoli va ser una insurrecció contra els Estats Units incitada pel president Trump", ha sentenciat Schumer, que ha demanat per aquest motiu que el mandatari no continuï "ni un dia més" a la Casa Blanca. En cas contrari, ha demanat que el Congrés, que té previst un recés amb motiu de la celebració del dia de Martin Luther King, torni a l'activitat per dur a terme el que seria el segon impeachment contra Trump, després que fracassés a començament del 2020 el que el va jutjar per les seves pressions a Ucraïna.

Poc després ha sigut la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, la que s'ha sumat al seu col·lega. En roda de premsa, Pelosi ha justificat els seus motius per aplicar una mesura tan excepcional: "El president dels Estats Units va incitar a una insurrecció contra Amèrica". Tot i que només falten 12 dies per a la presa de possessió de Joe Biden, la demòcrata ha defensat que el seu país no es pot permetre un altre "espectacle terrorífic" en els dies que queden. Si no, ha amenaçat amb fer passos cap a un impeachment. Congressistes demòcrates preparaven ja aquest dijous la redacció dels articles amb què podrien acusar Trump.

Dimissió al govern

Però perquè prosperi una o altra mesura els demòcrates necessiten aliats. L'esmena que permet retirar del càrrec un president en cas d'incapacitat requereix la col·laboració del vicepresident Mike Pence i d'una majoria dels ministres de l'administració Trump. I aquest dijous n'ha dimitit un, la secretària de Transport, Elaine Chao, que al seu torn és l'esposa del líder republicà del Senat, Mitch McConnell. En un comunicat, Chao ha explicat que la seva decisió d'abandonar la nau té a veure amb l'assalt al Capitoli dels seguidors de Trump. "Simplement, no ho puc deixar passar", ha assenyalat.

Un dels pocs alts càrrecs de l'administració Trump que ha trencat el silenci ha sigut Chad Wolf, secretari de Seguretat Nacional en funcions, que en un comunicat ha demanat a Trump que "condemni de manera enèrgica la violència". Encara més rotund, l'exfiscal general William Barr, que va abandonar l'administració a finals de desembre, ha qualificat l'actitud de Trump de "traïció al seu càrrec i als seus seguidors". Durant el temps que va ocupar el càrrec, Barr va ser un dels escuders més fidels de Donald Trump, defensor dels poders gairebé absoluts d'un president.

En una trobada amb periodistes, Chuck Schmer ha explicat que ell i Pelosi havien trucat per telèfon a Pence per sol·licitar-li que comencés el procés per retirar del poder el president, però, després de "25 minuts en espera", el segon de Trump no s'hi ha posat. Teatret o realitat, els demòcrates veuen també l'opció de posar contra la paret un Partit Republicà fet miques. Un impeachment obligaria congressistes i senadors conservadors a trencar definitivament amb Donald Trump o, en cas contrari, vincular el seu futur al del president sortint.

Qui no s'ha pronunciat sobre la qüestió és el president electe, Joe Biden, que fins i tot ha deixat clar que no opinaria sobre l'opció de retirar Trump del càrrec. En una compareixença per presentar el que serà el seu fiscal general, Biden ha reflexionat sobre el que havia passat dimecres i ho ha definit com "un dels dies més foscos de la història de la nostra nació". El demòcrata no ha escatimat qualificatius per als atacants, a qui ha descrit com a "terroristes domèstics". Fins i tot ha arribat a aventurar que, si s'hagués tractat d'una protesta de Black Lives Matter, el tracte que els haurien dispensat hauria sigut diferent.

El silenci de Trump

I qui no ha obert boca de moment és Donald Trump. Amb els comptes a les xarxes socials bloquejats, només ha donat senyals de vida mitjançant un comunicat compartit pel seu director de xarxes socials, Dan Scavino, en què s'ha compromès a una "transició ordenada" de poder el 20 de gener, però en què ha insistit que "els fets estan al meu costat", en referència a l'inexistent frau electoral amb què justifica la seva derrota davant Joe Biden. Una derrota que ha quedat segellada aquest dijous la matinada quan les dues cambres del Congrés, en una sessió represa després de l'assalt dels trumpistes, han donat per vàlids els resultats de les eleccions.

Amb el Capitoli envoltat per la Guàrdia Nacional, i amb Washington en estat d'alerta fins que es consumi la presa de possessió de Biden, els congressistes han començat a demanar comptes als responsables d'un dispositiu de seguretat que s'ha mostrat vulnerable davant el setge dels seguidors del president.