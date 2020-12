Coca-Cola és la marca que més contamina per plàstic, segons un estudi

Més de 15.000 voluntaris recollint deixalles plàstiques a 55 països diferents durant tot aquest any 2020, en plena pandèmia. L'auditoria de marques contaminants per plàstic s'ha dut a terme per tercer any consecutiu malgrat el covid-19, i els resultats de l'anàlisi tornen a ser els mateixos que els dos anys precedents: Coca-Cola és la marca que més contamina per plàstic.

La quantitat de deixalles plàstiques generades pel gegant de les begudes gasoses supera, de fet, la de les dues següents marques sumades: PepsiCo i Nestlé són els altres dos grans contaminants per plàstic que segueixen Coca-Cola en el rànquing elaborat pel Brand Audit Report 2020.

Segons aquest informe del 2020, la llista de les 10 marques que més contaminen de plàstic el planeta és, per ordre: Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever (productor de Dove, Timotei, Ligeresa, entre d'altres); Mondelez International (Oreo, Toblerone, Milka, etc.); Mars; Procter & Gamble (Gillette, Ariel, Tampax, entre d'altres); la tabaquera Philip Morris International; Colgate-Palmolieve, i Perfetti Van Melle (Mentos i Chupa Chups, per exemple).

Els resultats de l'estudi es basen en la feina de 14.734 voluntaris que han dut a terme 575 auditories a 55 països diferents, recopilant els noms de les marques de tots els objectes plàstics recollits del medi ambient. En total van recollir 346.494 peces de deixalles plàstiques, de les quals el 63% tenien una marca clarament visible.

L'estudi internacional es va començar a fer el 2018 i des de llavors, Coca-Cola, PepsiCo i Nestlé han sigut sempre les tres marques que han encapçalat el rànquing. Aquest 2020, però, la quantitat de deixalles plàstiques de Coca-Cola que s'han trobat ha sigut superior fins i tot a la d'altres anys i a les de les dues marques següents juntes.

Els impulsors de l'auditoria reclamen a totes les marques contaminants més transparència per informar sobre quina quantitat de plàstic produeixen a l'any i què pensen fer per reduir-la. Gràcies a una altra iniciativa de la Fundació Ellen McCarthur, s'ha sabut que Coca-Cola, que no donava aquestes dades, produeix tres milions de tones de plàstic a l'any, que és l'equivalent a 200.000 ampolles per minut.

Un món de plàstic

Set de les deu marques del rànquing (Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Mondelez International, Mars i Colgate-Palmolive) han signat el compromís contra el plàstic impulsat per la Fundació Ellen McCarthur, però segons el seguiment que aquesta mateixa entitat ha fet, els esforços reals que hi dediquen són encara minsos: entre el 2018 i 2019 només van reduir un 0,1% la quantitat de plàstic verge que produeixen.

De fet, directius de la companyia Coca-Cola han assegurat que no deixaran de fer servir ampolles de plàstic perquè els seus clients les volen, tot i que s'han compromès a fer servir cada cop més plàstic reciclat.

Cada any s'aboquen al mar uns 8 milions de tones de deixalles plàstiques, uns residus que tenen efectes nocius en almenys 700 espècies animals i que fins i tot han entrat en la cadena tròfica que arriba als aliments humans, i a la nostra aigua (embotellada i de l'aixeta) a través dels microplàstics. Estudis científics asseguren que si seguim amb la tendència actual, la quantitat de residus plàstics abocats al mar es triplicarà abans de mitjans de segle.