Company de barra de bar per hores

En l’era digital i del món virtual la gent també es pot sentir sola i necessitar companyia real, i a Rússia, en el sector de les relacions a canvi de diners, ha aparegut un nou servei: el company de beguda per hores.

“Et sents trist i deprimit? ¿Vols parlar o beure amb algú i tots els amics són fora o estan ocupats? ¿O potser necessites parlar amb algú que no sigui del teu entorn?”. Així comença l’anunci del Valeri, una de les moltes persones que a Moscou ofereix el serveix de company de beguda. Es presenta com un “company d’ampolla, amic per hores, interlocutor”, cobra 500 rubles l’hora (uns 6 euros), no li interessen els serveis íntims i assegura que pot donar conversa sobre qualsevol tema. De seguida respon al missatge i diu: “Puc escoltar-la, donar-li suport, beure amb vostè i fins i tot donar-li algun consell, però aviso que no soc un especialista amb títol”.

Quedem per fer un cafè i apareix un noi de 20 anys que n’aparenta 16 que surt de la facultat on estudia Publicitat. “S’ha d’entendre la mentalitat: a Rússia no és habitual anar al psicòleg i les penes es curen parlant amb algun amic i bevent, d’una banda perquè la gent es relaxa i de l’altra perquè el fet de beure amb algú implica un clima de confiança”, resumeix el Valeri, que tot i ser tan jove té molta experiència en el tracte amb la gent i és molt emprenedor.

Els clients normalment són més grans que ell: homes que volen fer una cervesa al carrer acompanyats, alguna dona casada que no sap a qui explicar les penes amb el seu marit, gent que volen anar a algun bar acompanyats, i pares que no saben com tractar fills de l’edat del Valeri. “El més important és no jutjar i escoltar”, resumeix el Valeri, que assegura que treballa amb responsabilitat i no s’emborratxa mai. Explica que els que tenen una forta dependència de l’alcohol no recorren a aquests tipus de serveis i, entre les peticions rares, destaca la d’un home que li demanava que li portés alcohol a l’altra punta de Moscou perquè estava a punt de suïcidar-se. “Jo li vaig aconsellar que truqués al Telèfon de la Confiança, que el podrien ajudar més, i l’endemà em va trucar per dir-me que estava millor”, diu.

A Rússia està mal vist beure sol, i a Moscou, una ciutat que es va modernitzant a marxes forçades, cada vegada és més difícil trobar companys espontanis per prendre 50 grams de vodka o fer una cervesa. Ja no és com abans, que a cada cantonada hi havia quioscos que venien alcohol i es convertien en punts de trobada espontanis. Ara les autoritats lluiten amb èxit contra l’alcoholisme, al carrer no es ven alcohol i les lleis del mercat estan acabant amb les mítiques riumotxnie, uns establiments barats per beure una copeta de vodka a peu dret, amb noms tan inspiradors com El Segon Sospir. Ara apareixen modernes cerveseries i bars de disseny que ja no són tan assequibles per a tothom.

Com va començar

Molts companys d’ampolla són particulars que volen aconseguir ingressos extres, però la idea va sorgir d’empreses que ofereixen “conductors serens”, un servei per tornar a casa amb el teu cotxe si has begut. Van veure que un cop a casa de vegades el client vol continuar la festa, i el conductor -que ja no ha de conduir perquè el cotxe és del client- es pot convertir en un company de beguda i conversador. Els preus dels companys d’ampolla van dels 300 rubles fora de Moscou, als vips de 7.000 (gairebé 100 euros), més les consumicions. Els companys d’ampolla es presenten com a persones empàtiques que saben escoltar i que et faran companyia en aquell moment crític de tristesa de l’ànima en què és millor no beure sol.

També hi ha amics per hores i els millors escoltadors. La Nadejda cobra 1.000 rubles l’hora (uns 12 euros) per escoltar i donar consell si l’hi demanen, tot i que avisa que no és psicòloga. No ofereix serveis íntims ni escolta fantasies eròtiques, i tampoc escolta si el client està begut o drogat. Per internet em confessa que ella no és gaire parladora però que li agrada escoltar, i es queixa que ha rebut trucades que li demanaven sexe.

Aquests serveis relativament nous se sumen als ja clàssics de marit per hores, homes per arreglar coses a casa però no tan especialitzats com manyans o electricistes; esposa per hores, que solen oferir serveis de neteja, planxar i cuinar, o familiars per hores.