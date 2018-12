Condemnada a 17 mesos de presó una activista catalana per haver ajudat un un nen kurd a sortir de Grècia

260x366 Lola Gutiérrez / JORDI ROVIRALTA Lola Gutiérrez / JORDI ROVIRALTA

Un jutjat d'Atenes ha condemnat aquest dimarts l'activista catalana Lola Gutiérrez a 17 mesos de presó acusada d'intent de contraban amb persones i ús de documentació indeguda perquè va intentar ajudar un adolescent kurd a sortir del país on havia estat durant anys tancat en un camp de refugiats i a facilitar-li de retrobar-se amb la família. Gutiérrez, que no ha pogut assistir al judici perquè té prohibit entrar a Grècia, s'ha mostrat "alleujada a nivell personal" perquè la sentència l'eximeix de l'ingrés en un centre penitenciari però alhora "trista" perquè "es criminalitza la solidaritat".

A Gutiérrez, educadora social i militant del sindicat CGT, la van detenir el 2016 a l'aeroport d'Atenes quan anava amb l'Ayat, el menor a qui pretenia ajudar fent-lo passar pel seu fill, però el personal de l'aerolínia va sospitar que el noi no parlés castellà quan l'hi van demanar i van quedar tots dos detinguts. Hores després que el jutjat dictés la sentència i abans de poder contactar amb el seu advocat, Gutiérrez descriu el seu sentiment amb una frase prestada d'una amiga: "Alleujament però no justícia". Per una banda, aquesta activista celebra que no hagi d'entrar a la presó perquè els 17 mesos són inferiors als cinc anys que la legislació grega fixa com a mínim per a un primer ingrés. També valora que no hagi estat condemnada a pagar cap multa, que era el que temia més per les dificultats de reunir una quantitat d'euros gaire alta.

No obstant, Gutiérrez no amaga que políticament la seva sentència "no és una victòria" sinó una mala notícia per a altres activistes o els que pretenen donar auxili, perquè envia el missatge que "ajudar persones és il·legal", com una mena d'avís per a navegants per als que vulguin donar un cop de mà a refugiats que es volen buscar la vida a la Unió Europea.

També des d'Atenes, el seu advocat, Panaiotis Papaieoriu, admetia que la sentència encaixa amb l'objectiu d'evitar que Gutiérrez vagi a la presó. "La jutge ha acceptat els motius humanitaris que van portar la Lola a actuar així". Més optimista que la seva clienta, considera que la pena és "un pas positiu per canviar la legislació i alleujar les penes en els casos en què s'actua per solidaritat, i en aquest sentit és decisiu per descriminalitzar la solidaritat", ha declarat el lletrat a l'agència Efe.

Gutiérrez continuarà tenint prohibida l'entrada a Grècia fins al 2023, però ha anunciat que no té intenció de recórrer la resolució judicial. En nom seu, al judici hi han assistit familiars i amics, així com representants del sindicat CGT.

Després de llegir la sentència a la sala, la jutge ha subratllat que cal posar en relleu la legislació, perquè hi és per protegir els menors d'edat, com ara el menor que la catalana volia ajudar. La fiscalia demanava per a Gutiérrez penes d'entre 5 i 10 anys de presó.