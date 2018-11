Condemnen a cadena perpètua un jove britànic que estudiava el sistema de seguretat dels Emirats Àrabs

El tribunal d'Abu Dhabi ha sentenciat aquest dimarts a cadena perpètua el jove britànic Matthew Hedges, de la Universitat de Durham. Els jutges l'han declarat culpable de ser un espia que treballava per al govern del Regne Unit als Emirats Àrabs Units, un càrrec que el jove estudiant ha desmentit davant dels jutges afirmant que ell només estava estudiant l'estratègia de seguretat del país per a un treball de la universitat.

Theresa May ha reaccionat a l'empresonament de Hedges i ha assegurat que el govern britànic ja fa temps que està intentant posar-se en contacte amb el govern dels Emirats Àrabs. Des de la tribuna del Parlament, la 'premier' ha afirmat que el secretari d'Afers Exteriors, Jeremy Hunt, ha trucat expressament a Abdullah bin Zayed, els seu homòleg dels Emirats, per plantejar i conèixer el cas de més a prop.

"El veredicte no és el que esperàvem d'un país amic i soci de confiança del Regne Unit i va en contra de totes les garanties judicials", ha lamentat Jeremy Hunt. A més, ha afegit que el consolat britànic està en contacte permanent amb Hedges i la seva família. La parella del detingut, Daniela Tejada, ha instat el govern britànic a posicionar-se clarament davant d'aquesta "injustícia" i ha titllat la sentència de "vergonyosa". "És un malson".

Tejada ha recordat que "és innocent" i ha dit que l'oficina d'afers exteriors britànica estava al corrent del cas i que s'havia posat en contacte amb les autoritats dels Emirats Àrabs per assegurar que Hedges no era un espia britànic. Ara el jove té 30 dies per presentar un recurs judicial mentre està sota custodia policial.

D'estudiant a presumpte espia

L'estudiant, que ja fa més d'un mes que està detingut, no ha accedit a un procés judicial just, segons ha afirmat la seva família: "Va ser interrogat sense un advocat i no va poder parlar amb ningú del consolat britànic a Abu Dhabi". A més, com que el jove no parla ni entén del tot bé l'àrab, va haver de firmar els documents de les seves declaracions transcrites a l'àrab, per la qual cosa no va poder certificar la veracitat del document.

El rector de la Universitat de Durham també s'ha pronunciat en contra de la sentència i ha declarat que l'estudiant està en unes condicions que "violen els drets humans". L'acadèmic ha denunciat un procés judicial que ha sigut totalment injust. La universitat s'ha posat a disposició per ajudar en l'alliberament i per revertir el veredicte.