Cops i batusses en la tornada de Guaidó a Caracas

La rebuda que ha tingut Juan Guaidó, autoproclamat president de Veneçuela, en la tornada a Veneçuela és una clara mostra del clima de divisió política que es manté al país. El líder opositor, que aterrava a Caracas després d'una gira mundial per obtenir suport a la seva causa – a Guaidó el reconeixen com a president legítim de Veneçuela una cinquantena de països– s'ha trobat amb una rebuda hostil de manifestants chavistes, que l'han insultat i han intentant agredir-lo.

A l'aeroport de Maiquetía també l'esperaven simpatitzants –parlamentaris opositors i diplomàtics– que s'han acabat enfrontant amb els chavistes. S'han vist algunes batusses i empentes, però els incidents no han tingut més conseqüències.

Tot i que Guaidó ha intentat passar per la zona d'arribades de la terminal amb normalitat, finalment ha hagut de ser protegit pels seus acompanyants, que l'han fet passar entre la multitud que o bé el saludava o bé l'escridassava. Ha saludat diversos simpatitzants però també ha estat ruixat amb un líquid indeterminat per un home vestit amb l'uniforme de Conviasa –una companyia aèria estatal veneçolana que ha rebut sancions nord-americanes– i finalment se l'ha vist sortint de la terminal amb la camisa oberta i tot xop.

Amb la perspectiva de l'arribada, les autoritats veneçolanes havien muntat un operatiu policial que ha encerclat tot l'aeroport internacional de Caracas. Els policies han impedit l'entrada amb autobús a uns quants membres de l'Assemblea Nacional simpatitzants de Guaidó, que han hagut d'anar a peu fins a la terminal d'arribades.

Guaidó ha tornat després de rebre el suport polític explícit de Washington, amb una intervenció ovacionada al Capitoli i una entrevista privada amb Donald Trump – que es va escurçar per les declaracions de Mit Romney en el procés d' impeachment del president nord-americà–, i després d'haver generat una certa incomoditat entre els països europeus que el van rebre, Espanya inclosa. Amb el seu viatge, Guaidó desafiava la prohibició d'abandonar el país imposada per la justícia de Veneçuela, però no l'han detingut.

A l'arribada, el líder opositor ha cridat el poble veneçolà a continuar protestant per deposar la "dictadura" de Maduro, i ha afirmat que durant la seva gira va aconseguir el compromís de diverses "organitzacions multilaterals internacionals" que estarien disposades a invertir en Veneçuela si cau el govern chavista. Guaidó ha convocat una sessió de l'Assamblea General aquest dimecres al migdia, però no és clar si se celebrarà en un altre lloc o els parlamentaris s'hauran d'enfrontar al cordó policial per accedir al Palau Federal Legislatiu, la seu del Parlament veneçolà, com va passar l'última vegada.