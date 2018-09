Corbyn donarà suport a un segon referèndum sobre la UE si el partit ho aprova

Amb la boca petita i sense gaire entusiasme, el líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, s’ha compromès aquest diumenge a donar suport a un segon referèndum sobre la relació amb la Unió Europea si el partit així ho aprova en el debat que celebrarà dimarts, dins del congrés anual de la formació, que comença avui a Liverpool. Corbyn no ha volgut especular sobre quin pot ser el resultat del debat, però ha afirmat: "Veurem què en surt, del congrés i, per descomptat, estic obligat per la democràcia del nostre partit" a adoptar la decisió que es prengui. Una enquesta publicada la vigília de l'obertura del congrés sosté que un 86% de la militància laborista hi dona suport.

On the idea of a second referendum, @jeremycorbyn says: “Let’s see what comes out of conference and then obviously I am bound by the democracy of our party.” #marr pic.twitter.com/xff2Nimw84 — BBC Politics (@BBCPolitics) September 23, 2018

Corbyn ha fet aquestes declaracions al programa dominical de BBC One 'Andrew Marr Show'. En el mateix sentit s’ha expressat en una altra entrevista al 'Sunday Mirror', un diari pròxim al laborisme: “Si el govern no pot completar el Brexit, aleshores ha de deixar pas a unes noves eleccions”. Però també ha afirmat que respectaria la decisió i s’adheriria a la convocatòria d’una nova consulta si el partit l’aprova. Les seves afirmacions coincideixen amb la crida que, des de les pàgines de 'The Observer' fa també aquest diumenge el número 2 de la formació, Tom Watson.

540x306 Portada de l'edició dominical de 'The Observer' Portada de l'edició dominical de 'The Observer'

Amb tot, Corbyn deixa molt clar en totes dues intervencions que la seva preferència és la celebració d’unes eleccions generals. El fet que el 40% dels votants laboristes optessin per la sortida de la Unió Europea en el referèndum de la UE del 2016 és, sens dubte, una raó de pes per mostrar-se caut davant d'aquesta possibilitat, encara molt llunyana. Però la pressió sobre la direcció laborista és cada vegada més forta per tornar a obrir el debat. Els sindicats majoritaris que donen suport a Corbyn, i que són una important font d’ingressos financers per al partit, també fan costat a aquesta possibilitat.

Pel que fa a la hipòtesi de les eleccions, cada vegada semblen més imminents atesa la divisió interna dels conservadors i l’estat caòtic de la negociació del Brexit entre el govern conservador de Theresa May i la Unió Europea (UE). El procés es troba en un "impàs", segons la ‘premier’, arran de la catastròfica cimera de Salzburg, que va tenir lloc dijous passat.

En aquest sentit, Corbyn ha assegurat: “Podríem estar a prop d’unes eleccions perquè aquest govern no sembla gaire fort. Podríem anar-hi i, sap què? –s’ha adreçat a l’entrevistador–, nosaltres estem preparats.”

La perspectiva d’un avançament electoral és també apuntada aquest matí pel 'Sunday Times', que afirma en portada que almenys dos ministres de l’executiu de May ja han començat els preparatius per a uns possibles comicis generals al novembre. Però Downing Street ha qualificat la informació de falsa. En el mateix programa en què ha intervingut Corbyn, el ministre del Brexit de Theresa May, Dominic Raab, ha assegurat que la possibilitat “no és digna de consideració”.

540x306 Portada de l'edició d'avui del 'Sunday Times' Portada de l'edició d'avui del 'Sunday Times'

Les últimes eleccions generals al Regne Unit van tenir lloc el juny de l’any passat i van acabar amb la ja llavors exigua majoria de què gaudien els conservadors.