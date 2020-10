Corea del Nord exhibeix un nou míssil d'abast intercontinental

L’exèrcit de Corea del Nord ha fet aquest dissabte una peculiar desfilada militar a Pyongyang en què ha exhibit un nou míssil balístic d’abast intercontinental, que podria arribar fins a territori nord-americà i que és més gran que el Hwasong-15, el projectil de més abast que el règim havia provat fins ara. La desfilada ha tingut lloc de matinada amb motiu del 75è aniversari del partit únic i s’ha emès en diferit per la televisió nord-coreana.

El nou míssil no ha sigut provat encara i se'n desconeix el nom. De fet, Corea del Nord fa gairebé tres anys que no fa proves de projectils. L’últim que va testar va ser precisament el Hwasong-15 i ho va fer el novembre del 2017, coincidint amb el seu gir diplomàtic per intentar negociar amb els Estats Units un acord de desnuclearització. Però les converses en aquest sentit fa gairebé dos anys que estan estancades.

A banda del nou míssil, en la desfilada també s’han exhibit noves llançadores erectores mòbils (TEL en les sigles en anglès) de grans dimensions i un altre projectil d’abast intermedi aparentment anomenat Pukguksong-4. Així mateix, s’han mostrat nous sistemes de radar antiaeris, noves llançadores de míssils amb sistema de tracció eruga i nous vehicles blindats per a les unitats d’infanteria.



Tot plegat planteja dubtes sobre el compliment de les sancions que el Consell de Seguretat de l’ONU va imposar a Corea del Nord com a càstig per haver fet, precisament, proves de projectils de gran abast. Les sancions tenen com a objectiu impedir el subministrament de materials i tecnologia per al programa nuclear i de míssils de Pyongyang.

Un discurs de Kim Jong-un

En la desfilada militar, el líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha pronunciat un discurs però ha evitat enviar un missatge dur als Estats Units. De fet, no ha fet ni una sola referència a Washington. Amb tot, l’exhibició del nou armament posa en relleu que Pyongyang pretén continuar desenvolupant míssils cada cop més sofisticats si no arriba a un acord de no agressió amb els Estats Units. Almenys això ha deixat entendre Kim durant la seva al·locució. Ha destacat que el règim continuarà "enfortint la seva força militar per a l'autodefensa i la dissuasió", tot i que ha aclarit que "mai" la farà servir per atacar de manera preventiva.



El líder nord-coreà també ha fet referència a la pandèmia. Ha tornat a insistir que no s’ha detectat ni un sol cas de covid-19 a Corea del Nord i ha agraït als nord-coreans "estar sans, sense ni una sola víctima d’aquest maliciós virus". És difícil saber si realment hi ha o no casos de coronavirus al país, però del que no hi ha cap dubte és que la pandèmia està afectant durament l’economia nord-coreana. El país manté les fronteres tancades des del gener i això complica enormement l’entrada de capital estranger.

En el discurs, Kim també s’ha adreçat als "estimats compatriotes del sud", en paraules textuals. Els ha desitjat que aconsegueixin "superar la crisi sanitària" i que tots dos països puguin tornar a "donar-se la mà". És la primera vegada que Kim envia un missatge públic de conciliació a Seül des que el 2019 Pyongyang va començar a endurir el to després del fracàs de la cimera amb els Estats Units sobre la desnuclearització a Hanoi.