Corea del Nord torna les restes de 55 soldats nord-americans morts a la guerra

Corea del Nord ha tornat aquest divendres les restes de 55 soldats nord-americans morts durant la guerra de Corea. La tornada dels cadàvers és el primer resultat visible dels esforços del president Donald Trump per portar de tornada a casa els soldats caiguts en el combat, 65 anys després de la signatura de l'armistici. "Estem satisfets per les accions de Corea del Nord i per l'impuls que suposa per a un canvi positiu", ha afirmat en un comunicat la Casa Blanca.

Un avió de càrrega Globemaster de la Força Aèria Americana ha recollit les restes dels 55 soldats a la base aèria d'Osan al sud de la capital sud-coreana, on centenars de membres de l'exèrcit i una guàrdia d'honor militar els ha rebut abans de ser conduïts, un a un, a una furgoneta. Cadascun dels taüts estaven embolicats amb la bandera de les Nacions Unides, sota la qual les tropes americanes van combatre a la guerra de Corea donat suport a les forces del sud en contra de les comunistes del nord.

Des de Seül, els taüts volaran a una base de Hawaii on els forenses treballaran per identificar els cossos per tornar-los a les famílies, ja que quan les autoritats nord-coreanes els van trobar estaven barrejats amb restes d'altres persones no identificades i fins i tot amb ossos d'animals. El president Trump ha agraït el gest a Kim Jong-un, líder de Corea del Nord, que fa menys d'un any estava amenaçant els Estats Units amb utilitzar el seu "botó nuclear".

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de juliol de 2018

Els milers de soldats nord-americans que van morir al camp de batalla en territori de l'actual Corea del Nord no van ser retornats perquè la guerra mai es va formalitzar amb un tractat de pau, sinó amb un armistici del qual avui es compleixen 65 anys. Fins ara, malgrat la distensió arran de la històrica cimera de Singapur a mitjans de juny, Corea del Nord i els Estats Units no mantenen relacions diplomàtiques.

La cimera de la distensió

Però des d'aleshores els esforços del Pentàgon per portar els nord-americans a la guerra americana han sigut eclipsats per les tensions sobre el programa d'armes nuclears del nord. La cimera de Singapur ha sigut el gran desllorigador de les relacions entre Corea del Nord i els Estats Units. Kim es va comprometre a treballar per la desnuclearització de la península coreana i va prometre retornar les restes de les tropes nord-americanes, començant per les ja recuperades i identificades.

Més de 36.000 soldats americans van morir a la guerra de Corea. D'ells, uns 7.700 segueixen desapareixent, incloent-hi 5.300 que es creu que han mort al Nord.

Washington considera que el retorn de les restes és un important gest de bona voluntat, ja que considera la possibilitat de millorar els llaços amb Corea del Nord en cas que acabi el procés de desnuclearització. Corea del Nord ha començat recentment a desmantellar una instal·lació de proves amb motor de míssils.