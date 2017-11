Corea del Nord sentencia a mort Donald Trump

El diari oficial del règim a Corea del Nord va publicar ahir un contundent editorial en què directament condemna a la pena capital el president dels Estats Units, Donald Trump, per haver-se atrevit a insultar el seu líder, Kim Jong-un. Durant el seu viatge per l’Àsia, que va acabar dimarts, Trump va continuar la seva escalada verbal contra el dictador nord-coreà i la va rematar amb un tuit en què qualificava Kim Jong-un de “baixet i gras”. “Per què m’insulta Kim Jong-un dient-me «vell», quan jo MAI li diria a ell «baixet i gras»?”, va piular.

“El pitjor crim pel qual mai podrà ser perdonat és que es va atrevir a ferir malignament la dignitat del líder suprem. [Trump] hauria de saber que no és més que un odiós criminal sentenciat a mort pel poble coreà”, afirmava l’editorial del Rodong Sinmun.

El text titllava també el president nord-americà de “covard” per no haver-se atrevit finalment a visitar la frontera entre Corea del Nord i del Sud, durant la seva visita oficial al veí sud-coreà de la setmana passada. A causa del mal temps, Trump va cancel·lar a l’últim moment el seu pas per la zona desmilitaritzada entre les dues corees, que acostuma a ser visita obligada de tots els alts càrrecs nord-americans que passen per Seül. “No va ser el mal temps, sinó que tenia massa por d’afrontar la mirada ferotge dels nostres soldats”, interpretava el diari del règim nord-coreà.

Enviat de la Xina a Pyongyang

Potser per intentar calmar els ànims, davant la cada cop més tensa escalada verbal entre Pyongyang i Washington, demà divendres arribarà a Corea del Nord un enviat especial del govern xinès de Xi Jinping. Un fet que no es donava des del febrer de l’any passat. La Xina és l’únic aliat de Corea del Nord a la regió. Pequín continua pressionant per una solució dialogada a la crisi oberta per les proves nuclears del règim nord-coreà, mentre que els Estats Units i els països de la zona la urgeixen a sumar-se a les sancions i impulsar un embargament total de petroli i gas al règim. El govern xinès va confirmar que el seu enviat arribaria a Corea del Nord demà però no va detallar quants dies s’hi estarà ni quines són els objectius principals de la visita.