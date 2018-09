Seül escorcollarà els banys públics cada dia per evitar la instal·lació de càmeres ocultes

Les autoritats de Seül es proposen acabar amb la proliferació de càmeres ocultes que es col·loquen en banys públics, gimnasos, piscines o disfressades com a detectors de fum. Graven unes imatges que sovint acaben en llocs web pornogràfics i que són molt difícils de detectar, ja que els seus autors les instal·len i treuen quan ja han aconseguit gravar el que volien.

Moltes dones viuen amb por aquesta "epidèmia" de les càmeres i temen que puguin estar per tot arreu. Per això l'ajuntament de la ciutat ha decidit passar a l'acció i, a partir del mes vinent, augmentarà el personal que es dedica en exclusiva a vigilar aquest tema. Fins ara hi havia 50 treballadors per vigilar més de 20.000 banys públics. A partir del mes que ve n'hi haurà 8.000. Es tracta de tots els treballadors que s'encarreguen de la neteja i el manteniment dels banys, i que ara també hauran de buscar les càmeres.

Amb aquesta mesura es pretén incrementar dràsticament la vigilància i que cada treballador comprovi una mitjana de 2,5 lavabos diaris. A més, tindran una especial atenció en els 1.000 banys que acumulen més denúncies a la policia.

Els intents dels anteriors governs locals de localitzar càmeres ocultes no han tingut gaire èxit. Actualment la majoria dels banys es revisen només un cop al mes, però els inspectors municipals no acostumen a trobar-hi dispositius de gravació.

Moltes dones demanen penes més severes per als autors de les filmacions, a més de l'eliminació de les càmeres ocultes. Segons el govern sud-coreà, només el 9% dels detinguts per gravar imatges han sigut empresonats.

El problema a Corea del Sud ha agafat tanta rellevància que, a mitjans d'agost, desenes de milers de persones, sobretot dones, van manifestar-se per reclamar mesures sota el lema "la meva vida no és el teu porno".