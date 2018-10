El diàleg entre les dues Corees, la pau d'Etiòpia i Eritrea i el papa Francesc, a les travesses del Nobel de la pau

El desgel entre les dues Corees;

la pau entre Eritrea i Etiòpia;

la cancellera alemanya, Angela Merkel; el papa Francesc, i fins i tot l'expresident català Carles Puigdemont destaquen a les travesses per al premi Nobel de la pau, que es concedirà aquest divendres a Oslo.





Les tres cimeres celebrades els últims mesos entre els líders de les dues Corees, en guerra des de fa dècades, i la històrica visita del president sud-coreà, Moon Jae-in, a Pyongyang, fan que tant ell com el seu homòleg nord-coreà, Kim Jong-un

, encapçalin els pronòstics.





Amb ells apareix ben situat el president dels Estats Units, Donald Trump, que va mantenir amb Kim Jong-un una reunió històrica el passat 12 de juny, la primera entre els líders dels dos països enemics des de la fi de la guerra el 1948.





Tot i que l'elecció de Trump semblava improbable no fa gaire, el president ha estat nominat tant per un grup de congressistes nord-americans com per dos diputats de l'ultradretà Partit del Progrés, una de les tres forces que integren el govern noruec.







Alhora, la signatura el mes passat d'un històric acord per posar fi a dues dècades de conflicte entre Eritrea i Etiòpia avala les opcions dels seus respectius màxims mandataris, el president Isaias Afwerki i el primer ministre Abiy Ahmed, que donen suport, entre d'altres, al noruec Centre Nansen per

la Pau i el Diàleg.





L'activista saudita Raif Badawi, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i la Unió per a les Llibertats Civils a Amèrica (ACLU), que ha lluitat contra la política migratòria de Trump que separava els nens migrants de les seves famílies, apareixen destacats en els pronòstics.





L'auge de la campanya de denúncies d'abusos masclistes #MeToo podria justificar un premi a la jove iazidita Nadia Murad, que va escapar de la captivitat de l'Estat Islàmic a l'Iraq;

l'activista Tarana Burke, la primera que va utilitzar aquest 'hashtag', o la tasca contra la violència sexual del metge congolès Denis Mukwege, un "etern" candidat.







la exsoldat Chelsea Manning;

el fundador de Wikileaks, Julian Assange; l'

exanalista de la CIA Edward Snowden;

la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO), i el diari rus 'Novaya Gazeta' també apareixen en les travesses.