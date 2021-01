Crit de socors de l'alcalde de Londres, nou epicentre de la pandèmia a Europa

Crit de socors aquest migdia de divendres de l'alcalde de Londres als residents del centre de la ciutat i de tota l'àrea metropolitana: "Els londinencs continueu fent grans sacrificis i avui us imploro que us quedeu a casa, tret que sigui absolutament necessari que en sortiu. Quedeu-vos a casa per protegir-vos, per protegir la vostra família, els amics, els altres londinencs i també per protegir el nostre NHS".

Sadiq Khan ha fet aquesta dramàtica afirmació pocs minuts després d'haver declarat un "incident molt greu" a causa de la propagació "fora de control" de la pandèmia. "Ara mateix un de cada trenta londinencs té covid-19. Si no prenem mesures immediates, el nostre NHS podria quedar desbordat i morirà més gent", ha afegit Khan.

Les dades sobre la pandèmia relatives a les últimes 24 hores, tot just publicades pel govern britànic, confirmen la gravetat de la situació i anuncien que vindran dies encara més dramàtics. El Regne Unit ha comptabilitzat 1.325 noves morts, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia. I també ha sigut la més alta la dels contagis, que s'han enfilat als 68.053.

651x366 Dades oficials del govern britànic relatives a la pandèmia durant les últimes 24 hores Dades oficials del govern britànic relatives a la pandèmia durant les últimes 24 hores

Entre el 30 de desembre i el 6 de gener el nombre de pacients als hospitals de la ciutat ha crescut un 27%, de 5.524 a 7.034, i el nombre dels que necessiten ventilació mecànica ha augmentat el 42%, dels 640 als 908 actuals. Només en els últims tres dies, els centres sanitaris han comptabilitzat 477 morts. Els dies previs a Nadal hi havia uns 500 ingressos per dia. Ara n'hi ha 830 de mitjana. Un centener de bombers s'han hagut d'incorporar al servei de conducció d'ambulàncies, pràcticament saturat. El servei d'emergències ha d'assistir 8.000 trucades al dia. En una època normal, només n'atendria 5.500.

Els poc més de 7.000 pacients amb coronavirus als hospitals suposen un 35% més en relació amb el pic de la primavera. No només ocupen gran part dels llits hospitalaris disponibles, sinó que generen un efecte de col·lapse que impacta directament en la resta de serveis.

El Royal London Hospital, el més gran de la ciutat, té més de 120 pacients a la unitat de cures intensives i només disposa de 30 llits més. El problema per al sistema sanitari és que el nombre d'infeccions que s'han registrat en els últims deu dies supera el mig milió, concentrant-se, bona part, al sud-est d'Anglaterra. En les pròximes dues setmanes les conseqüències del nou tsunami de casos podrien fer esclatar la resistència d'uns hospitals ja al límit. En paraules de Kevin Fenton, director regional del Sistema Públic de Sanitat anglès, la ciutat viu "l’amenaça més gran a què s’ha enfrontat en aquesta pandèmia fins ara". "L'aparició de la nova variant [de SARS-CoV-2] significa que estem establint taxes rècord de casos, gairebé el doble de la mitjana nacional", que és d'un contagi per cada 50 persones. El nombre d'infeccions per cada cent mil habitants és de 1.039,5 els últims set dies, la taxa més alta de tot el Regne Unit amb gran diferència. En el pitjor barri de la ciutat, però, encara és molt més alta, ja que arriba als 1.615.

Una altra de les dades més preocupants és que les infeccions s’estan disparant entre els londinencs d'edat més avançada, fet que inevitablement afegirà més víctimes al recompte en les pròximes setmanes.

La situació d'emergència real i el nou confinament que viu tot el Regne Unit des de dilluns passat han tornat a deixar la ciutat buida, especialment el centre, que té un cop més l'aspecte fantasmagòric de la primavera. L'hivern, amb la falta de llum i el fet que més enllà de les quatre de la tarda és pràcticament nit tancada, accentua encara més la sensació de desolació sobre la capital. Tot i així, i malgrat que Khan ha fet una petició especial als londinencs perquè facin servir mascaretes arreu, no només als comerços oberts –els d'aliments– o al poc transport públic que encara funciona, no és obligatori fer-la servir mentre s'està a l'exterior.

Khan ha escrit avui al primer ministre Boris Johnson per demanar-li més suport financer per als londinencs que necessiten autoaïllar-se i no poden treballar, i també perquè es facilitin dades de vacunació diàries –el govern ja ho fa, i fins aquest divendres s'han vacunat 1,296,432 persones–, l'únic element que, de moment, pot ajudar a mantenir l'esperança de recuperar d'aquí uns mesos una situació com més pròxima millor a la normalitat prepandèmica.