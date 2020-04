El director de l'OMS respon a Trump que posi "la politització del covid-19 en quarantena"

El director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sortit al pas aquest dimecres de l'amenaça del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, de retirar els fons del seu país a l'entitat en plena pandèmia pel coronavirus. "Posin en quarantena la politització del covid-19 si estan d'acord que cal unitat nacional i una solidaritat honesta a escala global", ha etzibat el líder de l'OMS, que ha insistit, davant les crítiques de Trump d'estar afavorint la Xina, que l'OMS "pertany a tots els estats membres de manera igualitària". "Que la Xina ens ha influït? Fent servir què?", s'ha preguntat amb sorpresa.

"Els EUA i la Xina haurien de posar-se d'acord i combatre aquest perillós enemic, i la resta del món també", ha recalcat, insistint que "el virus prospera" en la desunió. "Per l'amor de Déu!", ha exclamat Adhanom Ghebreyesus, recordant que ja han mort 83.615 persones per coronavirus: "No és suficient? Només una vida d'una persona ja és preciosa".

Trump havia acusat l'organització d'haver-se "equivocat" al criticar la seva decisió de tancar fronteres amb la Xina a finals de gener; el president dels EUA havia reblat el clau recordant a l'OMS que "rep molts fons dels Estats Units". "Buscarem els nostres errors, però per ara el focus ha de ser en la lluita contra aquest virus", ha assegurat Tedros, que també ha "agraït" als EUA el seu suport econòmic fins ara. "Amb unitat, solidaritat, a escala nacional i global, els recursos no seran un problema", ha reblat. De fet, Washington fa el 76% de les aportacions voluntàries a l'ens, que representen prop de tres quartes parts del finançament total de l'organització.

Durant la seva intervenció, en què ha fet un repàs de les actuacions de l'OMS des de l'inici de la pandèmia, Tedros, d'origen etíop, ha confessat que fa "tres mesos" que rep "atacs personals", alguns "racistes". Fins i tot, ha dit, "amenaces de mort". "No m'importa en absolut", ha explicat: "Per què m'hauria d'importar ser atacat, si la gent s'està morint? Estem perdent vides cada minut". Tedros, microbiòleg i exministre de Sanitat i d'Exteriors a Etiopia, ha recalcat que l'OMS "no fa política" i que la seva missió és "preocupar-se pels pobres i els vulnerables".