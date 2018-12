Cuba fa marxa enrere i exclou el matrimoni gai de la nova Constitució

La comissió encarregada de redactar la nova Constitució cubana ha presentat un nou esborrany en què elimina l'article que obria la porta als matrimonis homosexuals. El govern cubà ha decidit fer marxa enrere amb aquesta proposta després de la polèmica desfermada a l'illa, on l'opinió pública no la va rebre bé, i especialment per les pressions de l'Església evangèlica, que havia amenaçat amb demanat el 'no' a la nova carta magna en el referèndum del gener si no es retirava aquest article.

El juliol passat es va publicar un primer esborrany de la nova Constitució cubana, que pretén actualitzar l'actual, hereva de l'era soviètica, en què l'article 68 deia que "el matrimoni és una unió entre iguals" sense especificar que hagués de ser entre un home i una dona.

La iniciativa, que havia estat promoguda per la filla del president cubà, Raúl Castro, va ser molt ben rebuda pels col·lectius de defensa dels drets dels LGTB dins i fora del país, però ha aixecat altres oposicions que finalment han forçat la seva retirada. Les Esglésies evangèliques, de fet, es van mobilitzar en una campanya política no governamental inusualment forta a Cuba, en la qual van recollir signatures i van organitzar misses de protesta.

L'Assemblea Nacional cubana ha de votar aquesta setmana la versió final del text, que se sotmetrà a referèndum al gener.