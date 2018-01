Deneuve es disculpa davant les víctimes d'assetjament, però reitera la defensa de la llibertat

Una setmana després d'haver signat un manifest en defensa de la llibertat sexual en què definia la campanya #Me too amb la paraula "puritana", Catherine Deneuve s'explica. En una carta al diari Libération i en resposta a les feministes que l'havien acusat d'encobrir els assetjadors, l'actriu francesa demana disculpes a les víctimes d'assetjament "que s'hagin pogut sentir ferides", però reitera la seva reivindicació de la llibertat.

"Sí, estimo la llibertat. No m'agrada aquesta característica de la nostra època en què tothom se sent amb el dret de jutjar, d'arbitrar, de condemnar. Una època en què simples denúncies a les xarxes socials suposen càstigs, dimissions i sovint linxament mediàtic. Un actor pot ser expulsat d'una pel·lícula, el director d'una gran institució novaiorquesa pot ser obligat a dimitir per haver grapejat una dona fa 30 anys sense cap altre judici. No no ho disculpo. No parlo de la culpabilitat d'aquests homes perquè no hi estic qualificada. I pocs ho estan", diu Deneuve.

L'actriu diu que "No és aquest 'hashtag' una invitació a la delació? Qui assegura que no hi haurà manipulacions o cops baixos? No hi haurà suïcidis d'innocents?". Deneuve es desmarca, però, d'altres signants del text que s'han justificat en un altre sentit davant dels mitjans francesos: "Dir en una cadena de televisió que es pot gaudir en una violació és pitjor que una bufetada a la cara de les dones que han patit aquest crim".

Deneuve també recorda: "soc actriu des dels 17 anys i he estat testimoni de situacions més que indecoroses, i ho sé per altres companyes de cineastes que han abusat del seu poder. Però no em toca a mi parlar-ne. El que crea situacions insostenibles és el poder, la posició jeràrquica o un tipus d'empresa. La trampa es tanca quan és impossible dir 'no' sense posar en perill la feina o ser víctima d'humiliacions degradants".

L'actriu reivindica també la llibertat artística davant el risc de "neteja": "Volem cremar Sade? Tillar Leonardo Da Vinci de pedòfil i eliminar les seves teles? Despenjar els Gauguin dels museus? Destruir els dibuixos d’Egon Schiele? Prohibir els discos de Phil Spector? Aquest clima de censura em deixa sense paraules i amenaça el futur de les nostres societats".

Deneuve recorda als que la critiquen per no ser feminista que va ser una de les 343 dones que va signar el manifest "Jo he avortat", escrit per Simone de Beauvoir el 1971 quan l'avortament era il·legal a França. Rebutja els suports que ha rebut des de sectors conservadors i conclou: "Saludo fraternalment totes les vícimes d'actes odiosos que s'hagin pogut sentir agredides per aquest escrit publicat a 'Le Monde': és a elles i només a elles a qui demano disculpes".