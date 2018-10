El metge congolès Denis Mukwege i la iraquiana Nadia Murad, premis Nobel de la pau

El premi Nobel de la pau d'aquest 2018 ha anat a parar a Denis Mukwege, el ginecòleg que tracta víctimes de violència sexual a la República Democràtica del Congo, i a Nadia Murad, activista i supervivent d'esclavitud sexual a mans de l'Estat Islàmic (EI).

Mukwege, que ha estat a les quinieles del Nobel durant molts anys, i Murad, membre de la minoria ètnica iazidita que va ser esclavitzada per l'EI, són "dues persones que han posat en risc la seva seguretat personal per combatre amb coratge la violència sexual com a crim de guerra", ha afirmat l'organització del premi. Tant Mukwege com Murad ja han rebut el premi Sakharov de la UE i també el premi per la Pau de Barcelona.

"Tots dos han fet una enorme contribució a posar el focus i combatre aquests crims de guerra", una tasca que ha estat premiada amb el Nobel d'aquest 2018, que vol també cridar l'atenció contra la violència sexual contra les dones com a arma de guerra. El premi, guardonat amb un milió de dòlars, serà entregat el pròxim 10 de desembre.

La portaveu del premi va admetre que el fenomen de la violència sexual com a arma de guerra "no és nou" dels últims temps, però sí que ho és, va dir, l'ascens d'aquesta qüestió a "les principals preocupacions de les institucions internacionals" i els organismes globals, que estan prenent cada cop més consciència d'aquesta tipologia de crim de guerra que té com a víctima les dones.

En l'any del #MeToo, tot i que la portaveu va voler diferenciar la qüestió remarcant que el #MeToo no són només crims de guerra, l'Acadèmia Sueca que atorga el premi Nobel de la pau ha concedit finalment el guardó a Mukwege, que ja es considerava com un "etern" nominat. Alhora, ha premiat a la jove iazidita que "aquest any ha aixecat la veu" per denunciar els abusos que va patir a mans de l'EI a l'Iraq.

"Mukwege és un símbol nacional i internacional de la lluita contra la violència sexual en la guerra i els conflictes armats", ha dit el Comitè Nobel, i ha explicat que des del 2008 "ha tractat milers de pacients que havien sigut víctimes d'abusos sexuals, comesos dins de la llarga guerra civil que ja ha matat més de sis milions de congolesos", a la República Democràtica del Congo.

Tot i que fins ara la seva candidatura no havia prosperat, el comitè ha remarcat que "l'esforç, constant, dedicat i altruista" del doctor congolès "no es pot subestimar". Mukwege ha denunciat repetidament la impunitat dels crims sexuals contra les dones i ha criticat durament els estats "per no fer prou per aturar l'ús de la violència sexual contra les dones com a estratègia de guerra".

Nadia Murad, per la seva banda, és "una víctima de crims de guerra" que "va rebutjar acceptar els codis socials que requereixen a les dones que es quedin en silenci i avergonyides dels abusos que han patit", ha dit el comitè. Per contra, després de tres anys en captiveri i esclavitud sexual a mans dels jihadistes de l'EI, Murad s'ha convertit en activista contra aquest crim de guerra.

Murad és membre de la comunitat cristiana iazidita i vivia amb la seva família en una població remota de l'Iraq quan el 2014 hi van entrar els jihadistes de l'EI i van perpetrar un autèntic "extermini de la població iazidita". Centenars de persones van ser massacrades i moltes dones, fins i tot menors d'edat, van ser segrestades per ser utilitzades com a esclaves sexuals.

La jove premiada "va ser subjecte de violacions i altres abusos, mentre amenaçaven d'executar-la si no es convertia a l'islam". Tres anys després va poder fugir i va decidir no quedar-se callada. "Nadia Murad és només una de les 34.000 dones iazidites que s'estima que han sigut víctimes de violacions i altres abusos per part de l'EI, que han utilitzar l'esclavitud sexual com a estratègia militar i arma de guerra contra les minories religioses" a l'Iraq i Síria.

L'any 2016, amb només 23 anys, Mudar va ser nomenada ambaixadora de bona voluntat de l'ONU per la dignitat dels supervivents de tràfic de persones.