Desapareix un periodista crític amb l'Aràbia Saudita i podria haver sigut assassinat pel règim al consolat d'Istanbul

Sembla una trama d'una pel·lícula de por, o de suspens, però no ho és. Jamal Khashoggi, un conegut periodista saudita crític amb el règim del seu país i especialment amb el príncep hereu Mohamed Bin Salman, continua desaparegut des que el passat dimarts va entrar al consolat del seu país a Istanbul. Des d'aquell dia s'havien fet tot tipus d'especulacions sobre on es trobava Khashoggi, però aquest diumenge el govern turc ha anat una mica més enllà: creu que el periodista va ser assassinat de forma premeditada a l'interior de la mateixa seu diplomàtica per un equip de professionals, enviats pel mateix règim, que haurien fet desaparèixer el seu cadàver.

Davant aquestes acusacions, l'Aràbia Saudita ha dit que es tracten d'informacions "infundades" i que està treballant per mirar de descobrir la realitat del cas.

Turquia al càrrec

Les autoritats turques s'han fet càrrec de la investigació. Tot i que de cara al públic busquen mostrar certa calma, sembla que les proves recollides apunten cada cop més cap a l'assassinat del periodista.

"Mantinc l'esperança. Si Déu vol, no ens enfrontarem al que no desitgem ", ha apuntat el president turc, Recep Tayyip Erdogan, que ha assegurat que segueix el cas de prop i que faran públic el resultat de la investigació tan aviat el tinguin.

I és que, seguint aquesta hipòtesi, els equips d'investigació miren de trobar qualsevol rastre d'ADN del periodista als voltants de l'edifici. En aquest sentit, una font policial ha apuntat a l'agència Reuters que creuen que "l'assassinat va ser premeditat i que el cos va ser traslladat fora del consolat".

La família confia en el règim

Mentrestant, la família de Jamal Khashoggi ha trencat el silenci aquest diumenge: ha expressat que, tot i les informacions que han circulat en les últimes hores, confien en el Govern saudita i en les mesures que ha pres en relació a aquest cas.

El conseller legal de la família, Moatasem Khashoggi, ha apuntat al diari saudita Sabq, proper a la monarquia, que "la família confia en el Govern, les mesures que pren, i en tots els esforços realitzats sobre el cas de Jamal Khashoggi, que estan coordinats amb l'Estat i amb l'ambaixada a Ankara".

Per contra, un amic de Khashoggi hauria declarat que "estaria confirmat" que va ser assassinat al consolat.