Desenes d'infants immigrants són expulsats dels menjadors escolars al nord d'Itàlia

Fins a 318 infants immigrants han estat expulsats del servei de menjador escolar a la ciutat de Lodi, al nord d'Itàlia, a causa d'una mesura que ha impulsat l'alcaldessa de la ciutat, Sara Casanova, del partit de la Lliga, al qual també pertany el ministre de l'Interior, Matteo Salvini.

Fa una setmana que els nens i les nenes han de dur una carmanyola de casa i mengen separats dels seus companys de classe, ja que ara les seves famílies no es poden permetre pagar el servei de menjador. I és que Casanova exigeix als immigrants demostrar que no posseeixen béns als seus països d'origen, cosa que els resulta gairebé impossible. En canvi, a les famílies italianes no se'ls exigeix aquest requisit.

Per als immigrants es tracta d'una odissea burocràtica, ja que moltes fa anys que van deixar el seu país o provenen de llocs que no compten amb registres de propietat. Com que aquestes famílies no han pogut presentar aquesta documentació a l'alcaldessa, l'Ajuntament els exigeix el pagament de la quota màxima dels serveis escolars, un preu que aquestes famílies no poden abonar.

La mesura discriminatòria ha tingut, en un principi, el suport del ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que ha defensat l'alcaldessa al·legant que "els llestos havien de pagar". Després en una publicació al Facebook corregia les seves declaracions per afirmar que es valoraria "cas per cas" la possibilitat de les famílies d'aconseguir aquests documents.

El ministre de Treball i soci de Salvini al govern, Luigi di Maio, ha dit a Facebook que "els nens no es toquen" i que si "algun pare no es comporta bé se'ls hauria de multar a ells i no als fills". El membre del líder del Moviment 5 Estrelles (M5S) també assegurava que "l'Estat havia d'estar sempre al costat dels infants".

Solidaritat i indignació

L'associació Coordinamento Uguali Doveri ha recollit aproximadament uns 60.000 euros per cobrir els serveis escolars –menjador i transport– fins al desembre d'aquest any, davant la negativa de l'Ajuntament d'oferir un servei assequible a les famílies d'immigrants.

Per al Partit Demòcrata (PD) és una "vergonya" la decisió de l'Ajuntament de Lodi i ha demanat la intervenció de l'organisme defensor dels drets de la infància. El seu secretari general, Maurizio Martina, s'ha dirigit a través de Twitter a Sara Casanova i li ha preguntat: "¿Com pot dormir tranquil·la una alcaldessa que expulsa els infants d'un menjador escolar? ¿A quin nivell d'indignitat heu arribat? Atureu-ho immediatament".

Ho solo una domanda: come fa ad addormentarsi sereno un sindaco che caccia bambini da una mensa scolastica? A quale livello di meschinità siete arrivati? Fermatevi. Subito. #Lodi https://t.co/d1IpiaVj2u — Maurizio Martina (@maumartina) 13 de octubre de 2018

El raper i productor discogràfic italià Amir Issa ha declarat al diari 'La Repubblica' que "no es tracta de color de pell, sinó de la pobresa i dels drets socials, i en aquest sentit estem tots al mateix vaixell". També s'ha dirigit als nens de Lodi per dir-los que no estan sols i que "existeix una altra Itàlia".