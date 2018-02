Detenen el patró de la filipina trobada morta en un congelador a Kuwait

El patró de la jove treballadora domèstica filipina trobada morta en un congelador a Kuwait ha estat detingut acusat d'assassinat al Líban i la seva esposa està sota custòdia. El cas, descobert la setmana passada, va provocar una forta reacció del govern de Rodrigo Duterte, que va ordenar la prohibició que ciutadans filipins es traslladin al país del Golf.

Duterte, que va assistir a la vetlla de la víctima, Joanna Daniela Demafelis, de 29 anys, ha trobat en aquest sòrdid cas una bandera de greuge nacional que li ha servit per exhibir populisme, mentre creixen les acusacions i denúncies per la seva cruenta guerra contra els narcos que ja s'ha cobrat la vida de milers de filipins, la majoria traficants però també drogoaddictes.

Es calcula que a Kuwait hi resideixen més de 250.000 ciutadans filipins que, com Demafelis, treballen en feines domèstiques. Les remeses procedents dels emigrants són una font bàsica de supervivència per a moltes famílies filipines, així que el veto a immigrar és un cop dur per a les economies domèstiques. Més de 1.700 treballadors filipins han tornat al seu país des de la prohibició, que es va fer efectiva el 12 de febrer, i s'espera que en siguin repatriats un miler més, segons han avançat les autoritats.

L'autòpsia a Demafelis ha revelat que el cos presentava signes evidents de tortures i cops. La jove tenia unes quantes costelles trencades i presentava cops i hemorràgies internes. Les denúncies per maltractaments i abusos dels patrons als treballadors asiàtics són constants, però, per a l'organització Human Rights Watch (HRW), la prohibició filipina d'emigrar no és eficient i considera "probable que augmentin els abusos dels treballadors que es veuen obligats a recórrer a canals insegurs i no regulats per entrar al país". Per a aquesta entitat, Kuwait i les Filipines haurien d'acceptar, en canvi, "reformes clau que podrien protegir de manera més efectiva els treballadors domèstics".

El sistema de 'kafala' de Kuwait, o patrocini, vincula els visats dels treballadors domèstics migrants als seus ocupadors, i prohibeix que els treballadors abandonin o canviïn de feina sense el consentiment dels seus empresaris, detalla HRW.

Les prohibicions anteriors de les Filipines i altres prohibicions semblants d'altres països d'origen van fer poc per posar fi als abusos a Kuwait o altres països del Pròxim Orient. En canvi, les persones desesperades per treballar encara migren, però a través de canals insegurs i no regulats. Aquests canals poden deixar-los exposats a abusos i tràfics i dificultar l'abús.

540x306 Un cartell demanant acabar amb els assassinats en nom de la seguretat, en la manifestació de Manila. / MARK R. CRISTINO / EFE Un cartell demanant acabar amb els assassinats en nom de la seguretat, en la manifestació de Manila. / MARK R. CRISTINO / EFE

Washington titlla Duterte "d'amenaça" a la democràcia

Milers de persones han participat aquest dissabte en la marxa convocada per organismes catòlics a Manila per protestar contra la sagnant guerra contra les drogues iniciada pel president Rodrigo Duterte i els seus esforços per restablir la pena de mort. La manifestació té lloc l'endemà que estudiants de la capital i de les províncies també sortissin al carrer per exigir la fi de la impunitat de les forces de seguretat en la perpetració dels crims.

Precisament, un informe de la CIA i d'altres agències d'intel·ligència dels EUA titllen Duterte "d'amenaça" a la democràcia a l'Àsia i el comparen amb líders de règims autoritaris de la regió, com el primer ministre cambodjà, Hun Sen.

En el document s'alerta sobre la polèmica guerra contra les drogues de Duterte, que ha causat més de 9.000 morts segons estimacions, i també es suggereix que el mandatari filipí "podria suspendre la Constitució, declarar un govern revolucionari i imposar la llei marcial".