Detenen a Alemanya un jove sospitós per l'assassinat de la periodista búlgara

Un nou detingut a Stade, al nord d'Alemanya, com a presumpte responsable de la violació i del brutal assassinat de la periodista búlgara Victoria Marinova dissabte passat. El sospitós, un jove búlgar de 20 anys, vivia a Ruse, la ciutat natal de la periodista i on va tenir lloc el crim. Ho ha anunciat aquest dimecres el ministre d'Interior búlgar, Mladen Marinov, que ha declarat que hi ha prou "proves per vincular [el jove] amb l'escena del crim i amb la víctima", ja que s'han trobat "rastres de l'ADN de la víctima a la seva roba i també el seu ADN en el cadàver [...]".

A més, segons la investigació, s'han trobat uns pantalons i roba interior de Marinova a la casa del jove.

Les autoritats del país europeu fa dies que intenten trobar l'autor de l'homicidi. De fet, dimarts la policia búlgara va detenir una persona suposadament implicada en el crim, tot i que hores després se'l va posar en llibertat per falta de proves: entre altres coses, el seu ADN no coincidia amb "les mostres [que s'havien detectat] al lloc del crim", segons la televisió pública BNT.

La principal hipòtesi: un crim masclista

Encara que el cas no es dona per tancat i "totes les hipòtesis" segueixen obertes, el fiscal general Sotir Tsatsarov ha assegurat a la premsa que s'han presentat càrrecs contra el detingut per "violació i assassinat", cosa que pot comportar-li una condemna de cadena perpètua. Tsatsarov ha explicat que la causa de la mort van ser els cops, que fins i tot li van desfigurar la cara.

Segons informa l'agència de notícies Efe, Marinova estava fent exercici a la riba del Danubi quan va ser "assaltada, colpejada al cap i arrossegada fins a una zona boscosa, on va ser violada".

Per tant, creix la hipòtesi que es tracti d'un crim masclista i es descartaria la principal versió – que va fer saltar les alarmes a la UE–, que era que el crim fos degut a l'activitat professional de la periodista, que la setmana passada va parlar al seu programa de televisió sobre un cas de corrupció que esquitxava empreses privades del país.

Reaccions diplomàtiques

"Els últims tres dies he llegit moltes coses nefastes sobre Bulgària i cap era certa", ha criticat el primer ministre búlgar, Boiko Boríssov, en referència a les especulacions que s'havien fet sobre la mort de la periodista, que, en alguns casos, implicaven les autoritats del país.

Boríssov també ha anunciat aquest dimecres que ha convocat una reunió dels ambaixadors de la Unió Europea i els Estats Units per expressar-los el seu malestar, ja que "ningú va contactar per preguntar com anava la investigació" i més aviat van potenciar les suposades "fake news".

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, també ha felicitat aquest dimecres les autoritats búlgares per haver aclarit tan ràpidament l'assassinat de la periodista. Ara s'espera que Alemanya estudiï l'extradició a Bulgària del presumpte homicida.