Deu milions de joves xinesos seran enviats "voluntàriament" a zones rurals

La Xina té previst mobilitzar deu milions de joves per enviar-los de les ciutats als entorns rurals en un termini de tres anys. L'objectiu és "augmentar les seves habilitats, difondre la civilització i promoure la ciència i la tecnologia", segons diu un document del partit comunista publicat al diari xinés 'Global Times'. Tot i que el govern xinès parla de "voluntaris", la iniciativa recorda les polítiques aplicades a la Revolució Cultural maoista.

"Necessitem que els joves facin servir la ciència i la tecnologia per ajudar el camp a innovar en els seus models de desenvolupament tradicionals", ha dit Zhang Linbin, polític d'un municipi rural de la província central de Hunan.

Els estudiants seran convocats a passar les vacances d'estiu en entorns rurals. El govern de la Xina diu que serà un acte "voluntari", però en el comunicat no han especificat com aconseguiran que tants joves vulguin afegir-se a aquesta iniciativa.

La iniciativa, a una escala inferior, ja ha donat bons resultats. La Universitat de Tianjin ha llançat programes per enviar estudiants, principalment en els primers anys, a zones rurals durant les vacances d'estiu. En aquesta universitat el programa s'aplica al 90% dels alumnes i subministra 4.000 empleats a les zones rurals de la Xina cada any. Al poble de Dangchang, a la província de Gansu, al nord-oest de la Xina, els estudiants han ajudat els comerços que venien productes artesanals a obrir botigues en línia, cosa que ha fe millorar notablement l'economia d'aquest municipi. Ara poden vendre els seus productes arreu del país, és a dir, han multiplicat per milions la seva clientela.