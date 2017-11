El Dia del Solter, la gran festa xinesa de la venda per internet

Compres per valor de 1.500 milions de dòlars en només tres minuts no era un dels somnis de la revolució comunista, però es una realitat a la Xina. Aquest va ser el rècord amb què va començar ahir la gran festa de compres per internet al gegant asiàtic, on el Partit Comunista continua manant amb una salut excel·lent.

El Dia del Solter, l’11 de novembre (11.11), la gran marató de vendes per internet ideada pel gegant del comerç electrònic Alibaba, segueix fent miques els rècords. A l’edició d’ahir només a la primera hora es van fer 8.599 milions de dòlars de caixa; al migdia ja se superaven les dades de l’any passat, 17.800 milions de dòlars, i el dia es va acabar amb la impressionant xifra de 25.400 milions de dòlars en vendes.

Vint-i-quatre hores de compres amb descomptes és la proposta seductora d’Alibaba, i la fa realitat a través de les seves principals plataformes d’internet: Taobao, Tmall (que inclou marques internacionals) i AliExpress, el portal de compres des de l’estranger. I aquest any ha fet el salt del món online al real incorporant el comerç tradicional, és a dir, les botigues físiques.

El secret de l’èxit són els descomptes, que ronden el 50%, i la gran massa de consumidors xinesos, criats en el món digital, que confien plenament en els pagaments online. La Xina té 731 milions d’internautes. El 93% de les compres dels primers minuts es va fer a través del telèfon mòbil.

Cal reconèixer que és difícil resistir-se a un aparador amb més de 15 milions de productes de 140.000 marques, 60.000 de les quals d’internacionals. Si en anys anteriors Alibaba va apostar per internacionalitzar l’esdeveniment, que publicita com “el festival de compres més gran del món”, aquest any l’aposta ha sigut completar l’oferta d’internet amb el món real. Nombroses marques han estat presents en 52 centres comercials i 100.000 botigues de 334 ciutats xineses.

Com va néixer la iniciativa

L’objectiu era mimar els clients a qui havien ofert la possibilitat de verificar el producte que havien seleccionat a través d’internet i proporcionar-los noves experiències, com ara les proves de productes en realitat augmentada.

Les botigues físiques són una oportunitat per testar noves tecnologies, com ara els pagaments per reconeixement facial o emprovadors virtuals, en què, després de registrar les teves dades, et mostren en una pantalla com et quedaria la roba que vols comprar.

El Dia del Solter és una iniciativa que va sorgir a la dècada dels noranta entre els estudiants de la Universitat de Nanjing. Era una espècie d’anti-Sant Valentí, un dia per celebrar la solteria en què s’organitzaven cites a cegues i festes. Es va triar com a data l’11 de novembre perquè el doble 11 simbolitza la solitud a la Xina, un país on existeix una gran pressió per casar-se. Antigament ni tan sols existia la paraula solter : es parlava de no casat.

Jack Ma, el fundador d’Alibaba, va registrar com a marca l’11-11 el 2009 i ho va convertir en una jornada de vendes per internet, a semblança de cites com el Black Friday. A la iniciativa d’Alibaba s’hi han sumat altres plataformes de comerç electrònic xineses, que també ofereixen descomptes el Dia del Solter.

El creixement ha sigut possible gràcies a l’expansió d’internet. Al llarg de gairebé una dècada, als consumidors urbans de les principals ciutats se’ls han anat sumant les ciutats de segon i tercer nivell (de menys habitants). I ara el repte és incorporar massivament el món rural, a més d’apostar per créixer a l’exterior, especialment a Àsia.

Part de l’èxit es deu al desenvolupament dels mitjans de pagament online, que a la Xina van lligats als portals de vendes i no als bancs, com a Europa. Alipay, d’Alibaba, i Weixin (Wechat), de Tencent, permeten fins i tot bloquejar el pagament fins que s’ha rebut el producte. També és un èxit per la facilitat de les devolucions.

Les vendes per internet han propiciat el desenvolupament de la logística. Es calcula que uns 1.500 milions de paquets es repartiran per tota la Xina entre l’11 i el 16 de novembre.