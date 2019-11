Dimiteixen dos ministres i el cap de gabinet del govern de Malta pel cas de la periodista assassinada

La investigació de l'assassinat de la periodista Daphne Caruana Galizia, morta fa dos anys per l'explosió d'un cotxe bomba quan investigava casos de corrupció a Malta, amenaça amb una crisi política al país de primera magnitud. Aquest dimarts han dimitit dos ministres del govern i el cap de gabinet del primer ministre, aquest últim després que transcendís que havia sigut interrogat a la comissaria de policia en relació amb el cas de Caruana.

El ministre de Turisme, Konrad Mizzi, ha anunciat també la seva renúncia després d'una reunió del gabinet i justament l'endemà d'haver assegurat que no dimitiria. "He sentit que era el meu deure, en el context de les circumstàncies polítiques actuals, renunciar per lleialtat al poble, al Partit Laborista i al primer ministre", ha dit el ministre, sense deixar clar si havia sigut forçat a dimitir o havia sigut una decisió pròpia.

Mizzi, no obstant això, ha tornat a negar que tingui "cap vinculació, ni directa ni indirecta, amb 17 Black o Yorgen Fenech", en al·lusió a l'empresari maltès que va ser detingut la setmana passada en el seu iot al mar Mediterrani, acusat d'haver ordenat l'assassinat de Caruana, i la seva empresa (17 Black).

El ministre d'Economia, Chris Cardona, ha anunciat també aquest dimarts que se "suspèn" a si mateix de les seves funcions fins que concloguin les investigacions sobre el crim. Sumava així la tercera dimissió en poques hores, després que a primera hora del matí el primer ministre, Joseph Muscat, anunciés la renúncia del seu cap de gabinet, Keith Schembri.

L'empresari detingut, Yorgen Fenech, és accionista de la companyia de la central elèctrica Electrogas, que apareixia en els papers de Panamà com el vehicle a través del qual es van dipositar fons propietat de Mizzi i de Schembri en empreses secretes en aquest país, un mètode d'evasió fiscal que va quedar al descobert en aquella gran filtració i que esquitxava molts polítics en molts països. Mizzi, que havia sigut ministre d'Energia, va ser responsable de la concessió d'un contracte públic a Electrogas i de la construcció de la central elèctrica.

Sembla que, en els interrogatoris, l'empresari hauria implicat Schembri en casos de corrupció i l'assassinat de la periodista, raó per la qual el cap de gabinet del primer ministre va ser interrogat a la comissaria. El primer ministre ha anunciat la dimissió, però no ha volgut fer comentaris sobre la suposada declaració del seu ja ex cap de gabinet a la policia, al·legant que no està al cas de la investigació.

Schembri havia sigut acusat de corrupció per la mateixa Caruana, la periodista d'investigació de 53 anys que va ser assassinada amb una bomba col·locada al seu cotxe el 16 d'octubre del 2017 prop del seu domicili a La Valletta, un cas que va commocionar l'opinió pública maltesa i europea.

El fins ara ministre d'Economia també va anar a declarar a la policia dissabte. Tant l'oposició política com la família de la periodista demanaven des de feia temps la dimissió de Mizzi i Cardona per la seva suposada vinculació amb l'empresari Fenech.

Un altre dels detinguts en relació amb l'assassinat de Caruana va rebre aquest dilluns el perdó presidencial a canvi d'oferir informació que es pugui utilitzar als tribunals per resoldre el cas. Alguns mitjans apunten que aquest detingut hauria aportat algunes gravacions d'àudio que podrien ajudar a aclarir les circumstàncies de la mort de Daphne Caruana.