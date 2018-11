Dinamarca suspèn la venda d'armes a l'Aràbia Saudita per la guerra al Iemen i l'assassinat de Khashoggi

El ministre d'Afers Estrangers danès, Anders Samuelsen, ha anunciat aquest dijous en un comunicat que suspèn la venda d'armes i els equipaments de doble ús –civil i militar– que puguin ser utilitzats per "violar" els drets humans per part de l'Aràbia Saudita. Els motius principals d'aquesta decisió són l'assassinat del periodista crític Jamal Khashoggi i la implicació de Riad en la guerra del Iemen.

"Dinamarca tenia una praxi molt restrictiva en aquesta àrea, però esperem que la decisió faci que més països de la UE donin suport a la implementació estricta de les regles de la Unió en aquesta matèria", ha afirmat el ministre d'Afers Estrangers, Anders Samuelsen.

El Parlament Europeu ja va votar a favor d’imposar l’embargament conjunt a la venda d’armes a l’Aràbia Saudita. La votació, que no era vinculant, suposava una càrrega de pressió per a governs com el de l’espanyol Pedro Sánchez. Tot i les advertències de la UE, el president espanyol va considerar que la venda d'armes a Riad compleix amb “els requisits legals en l’àmbit nacional i internacional” i seguirà amb els contractes militars entre els dos països.

Espanya bat el seu rècord de venda d’armes: gairebé 12 milions d’euros al dia

Segons ha explicat el ministre Samuelsen, el govern danès s'ha vist obligat a reaccionar davant la "nova situació" diplomàtica de l'Aràbia Saudita que s'ha generat després d'aquests fets. El govern danès va prendre la decisió del veto a Riad després de reunir-se amb els seus homòlegs de la Unió Europea dilluns passat.

Dinamarca és el segon país, després d'Alemanya, que trenca la relació armamentista de compravenda amb l'Aràbia Saudita arran de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi. Un fet que va fer saltar totes les alarmes a nivell mundial i va posar el règim del príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, en el punt de mira internacional. L'Alemanya d'Angela Merkel també va anunciar fa tres dies que Berlín havia paralitzat totalment l'exportació d'armes i equipaments de defensa a l'Aràbia Saudita, com a principal mesura de resposta de l'assassinat de Khashoggi.

La guerra i la fam

Tot i això, el govern danès també ha fet referència a la participació de l'Aràbia Saudita en la guerra del Iemen, que des del 2015 està formant coalició amb el govern iemenita i els Emirats Àrabs. Des de l'inici del conflicte, a lmenys 84.701 criatures han mort a causa de la fam al Iemen, segons calcula l'ONG Save the Children, i s'estima que la meitat de la població està en una situació molt greu de fam segons va anunciar l'ONU.

L’Aràbia Saudita converteix la fam en una arma de guerra

El cas Khashoggi

El periodista Khashoggi, crític amb el príncep hereu Mohammed bin Salman, va ser assassinat el 2 d'octubre al consolat saudita d'Istanbul, un fet pel qual la fiscalia general saudita ja ha anunciat que processarà onze dels acusats, tot i que Turquia ha apuntat que l'ordre d'assassinat "provenia dels més alts nivells", referint-se al príncep hereu Bin Salman.

Diferents mitjans nord-americans han informat que la CIA havia arribat a la conclusió que el príncep hereu havia ordenat l'assassinat del periodista, tot i que Washington ha afirmat que encara no està al cas de cap conclusió.