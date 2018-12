Michael Cohen: "Donald Trump em va ordenar fer pagaments il·legals"

L'exadvocat de Donald Trump, Michael Cohen, acusa directament el president d'haver-li "ordenat fer pagaments il·legals" durant la campanya presidencial del 2016 als Estats Units, quan va donar diners per silenciar dues dones que deien haver estat amants de Trump. Cohen, condemnat per un jutge de Manhattan a tres anys de presó per aquests pagaments, ho ha dit en una entrevista exclusiva a ABC News.

Després de la resolució judicial que l'engarjola per malversació de fons, pagaments il·legals i per haver mentit al Congrés dels Estats Units, Cohen ha afirmat: "Ell [Trump] m'obligava a fer aquests pagaments". Responia així al mateix president dels Estats Units, que dijous, després de conèixer la sentència a Cohen, es va desentendre de la decisió a Twitter.

"Ell és advocat i, suposadament, coneix la llei", va tuitejar Trump, amb la qual cosa suggeria que Cohen s’havia declarat culpable per avergonyir el mateix president i així poder "reduir la seva pena a presó".

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called “advice of counsel,” and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de diciembre de 2018

....guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de diciembre de 2018

A l'entrevista publicada per ABC News, l'exassessor i home d'extrema confiança de Trump durant l'última dècada també ha aprofitat per titllar el president de "mentider" i ha admès que les seves actuacions irregulars van ser exclusivament per "ajudar a la campanya [de Trump] el 2016". Així mateix, Cohen ha aprofitat per assegurar que l'inquilí de la Casa Blanca anava amb molt de compte perquè aquests crims no sortissin a la llum i es mantinguessin a l'ombra. Fer-ho públic hauria perjudicat el resultat electoral que va donar la victòria als republicans i el poder a Donald Trump.

Michael Cohen va admetre davant dels jutjats haver mentit al Congrés dels EUA en el marc de la investigació de la trama russa, ser culpable del finançament il·legal durant la campanya electoral de Trump, i haver comprat el silenci de l’actriu porno, Stormy Daniels, i l’exmodel de 'Playboy', Karen McDougal, per les suposades relacions sexuals extramatrimonials mantingudes amb el president. Totes dues sumaven un total de 130 i 150 mil dòlars, respectivament.

"Els nord-americans, i la gent del món, no es creuen el president", ha determinat l'exadvocat, a la vegada que ha criticat haver de ser ell el responsable dels "actes bruts" del president.

Michael Cohen és el primer home pròxim al cercle íntim del president que a partir del sis de març dormirà entre reixes, arrel de la investigació promoguda pel fiscal federal Robert Mueller.

EXCLUSIVE: Michael Cohen on Pres. Trump: "The people of the United States of America, the people of the world, don't believe what he's saying. The man doesn't tell the truth. And it's sad that I should take responsibility for his dirty deeds." https://t.co/1RnK7BmzLb pic.twitter.com/ODZsUAZ8kM — ABC News (@ABC) 14 de diciembre de 2018

La bona sintonia entre els dos homes es va trencar aquest abril, quan el fiscal especial per investigar la ingerència russa durant la campanya del 2016, Robert Mueller, va ordenar registrar la residència, una habitació d’hotel i el despatx de l’exassessor Cohen. Una trama que està fent trontollar la Casa Blanca i que podria esquitxar el president si finalment es declaren verídiques les acusacions de la seva antiga mà dreta, Michael Cohen.