Els EUA tanquen l'oficina de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina a Washington

Nou cop de l'administració Trump envers el conflicte israelià-palestí. Aquest dilluns, el govern dels Estats Units ha anunciat el tancament de l'oficina de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina (OAP) a Washington, a la qual va acusar de no haver fet esforços per reprendre les "negociacions directes i significatives" amb Israel.

"L'Administració ha determinat que, després d'una revisió acurada, la Delegació General de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina a Washington hauria de tancar", ha dit en un comunicat la portaveu del Departament d'Estat dels EUA, Heather Nauert. La mateixa Nauert ha justificat que l'OAP no ha adoptat mesures "per avançar en el començament de negociacions directes i significatives amb Israel". De fet, ha considerat que els seus moviments han anat en la direcció contrària: "El lideratge de l'OAP ha condemnat un pla de pau dels EUA que encara no havia vist, i ha rebutjat involucrar-se amb el govern nord-americà per pel que fa els esforços de pau".

"Els Estats Units continuen creien que les negociacions directes entres les dues parts són l'únic camí per tirar cap endavant (...). No ens estem retirant dels nostres esforços per aconseguir una pau duradora i integral [entre Israel i Palestina]", conclou la nota.

Aquesta decisió de l'administració de Trump se suma a altres maniobres dutes a terme recentment en la mateixa direcció, com la suspensió del finançament a l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins, o el polèmic reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel i el trasllat a aquesta ciutat de la seva ambaixada.