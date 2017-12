Una ciutat dels EUA elimina l'anglès com a llengua oficial

El municipi texà de Farmers Branch, als Estats Units, ha aprovat aquesta setmana derogar una ordenança de l'any 2006 que decretava l'anglès com l'idioma oficial del municipi. "Aquesta mesura és un missatge d'inclusió i benvinguda a qualsevol persona a la nostra ciutat, sense importar l'idioma que parli, és una celebració de la nostra diversitat", ha dit aquest dissabte a Efe l'alcalde de la localitat, Robert Dye.

Farmers Branch, situada 20 quilòmetres al nord-oest de Dallas (Texas), té una població de poc més de 30.000 habitants i gairebé la meitat d'ells són d'origen hispà, segons dades de l'alcaldia. Per a al batlle, aquesta decisió ha tingut un impacte "molt positiu" a la comunitat llatina. "S'han adonat que nosaltres estem centrats en unir les nostres comunitats i eliminar les barreres existents", ha afegit Dye.

El reglament derogat aquest dimarts va establir el 2006 que tots els negocis de la ciutat havien d'utilitzar l'anglès, "l'idioma comú" de Texas i els Estats Units, ja que "l'ús d'un llenguatge comú elimina les barreres de la incomprensió" i permet la "participació cívica de tots els ciutadans, independentment de l'origen nacional".

L'oficialitat de l'anglès als EUA

Aquesta ordenança seguia les directrius d'organitzacions com Official English o English Only, grups que promouen la declaració de l'anglès com a llengua oficial als Estats Units i que advoquen per l'ús d'aquest idioma "a tots els nivells". Això vol dir que tots els documents públics, registres, legislació i regulacions, així com audiències, cerimònies oficials i reunions públiques s'haurien de realitzar "únicament" en anglès.

Encara que els Estats Units no tenen una llengua oficial per llei, l'anglès és la llengua amb la qual estan escrites la Constitució i la que s'utilitza en els assumptes de govern. De fet, nombrosos governs locals i 31 estats com Colorado, Califòrnia, Kansas o Florida, sí la consideren la seva llengua oficial.