Trump arriba a Brussel·les per la cimera de l'OTAN en un moment de màxima tensió amb la UE

Donald Trump és imprevisible. Ho ha demostrat de sobres en els últims mesos; per exemple, a l’última cimera del G-7 -després que s’acabés, i a través de Twitter, es va fer enrere en el seu suport a la declaració final de la reunió- o amb la guerra comercial que ha declarat a la Xina i a la Unió Europea. És l’antítesi de la diplomàcia i és perfectament capaç de fer fracassar la cimera de l’OTAN que es fa avui i demà a Brussel·les. Aquest és el temor dels aliats: que l’èxit de la cimera depengui de l’humor del president dels Estats Units. “No sabem què passarà. Si la seva dona no l’entén, nosaltres menys”, apuntaven fonts diplomàtiques.

Trump s’ha encarregat convenientment d’escalfar la cimera de l’Aliança Atlàntica carregant contra els aliats europeus perquè, segons la seva opinió, no dediquen prou diners a defensa. El president nord-americà, que després de la cimera de l’OTAN viatjarà primer al Regne Unit, per reunir-se amb la primera ministra britànica, Theresa May, i la reina Isabel II, i després a Hèlsinki, per trobar-se amb el president rus, va dir ahir que la seva reunió més fàcil serà la que tindrà amb Vladímir Putin. “Tinc l’OTAN, tinc el Regne Unit, que està amb certa agitació, i tinc Putin. Francament, Putin pot ser el més fàcil de tots. Qui ho hauria dit?”, va afirmar Trump ahir, abans de pujar a l’Air Force One que l’havia de portar a Brussel·les.

Des que va arribar a la Casa Blanca, Trump ha convertit en el seu particular cavall de batalla l’augment de la despesa militar dels altres membres de l’OTAN. El 2014 els aliats havien acordat que augmentarien la despesa en defensa fins al 2% del PIB de cada país, i que el termini per arribar a aquesta xifra seria el 2024. Però Trump vol que el pla s’acceleri i exigeix als aliats que augmentin ja les aportacions militars. La seva obsessió amb la qüestió el va portar a enviar cartes a alguns dels seus aliats de l’OTAN -entre ells la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez- en què es queixava que no contribueixen amb prou fons a l’Aliança.

Espanya és el segon estat de l’OTAN que dedica un percentatge més baix a la defensa: segons les projeccions de l’Aliança, el 2018 hi dedicarà el 0,93% del PIB, el mateix percentatge que Bèlgica. Només Luxemburg hi dedica menys diners.

El president nord-americà també va arribar a amenaçar de fer un pas enrere a l’OTAN si els aliats no augmentaven les aportacions, tot i que no va concretar com es traduiria a la pràctica. Amb tot, l’ambaixadora dels EUA davant l’OTAN, Kay Bailey Hutchison, va assegurar ahir que Trump donaria suport a les conclusions de la cimera i que no es repetiria l’incident del G-7.

Tensió entre la UE i Trump

La cimera arriba en un moment tens entre Brussel·les i Washington. Les crítiques i atacs de Trump estan a punt d’acabar amb la paciència de la Unió Europa, que fins ara apostava per una diplomàcia continguda, sense sortides de to, malgrat les provocacions de l’inquilí de la Casa Blanca. Donald Tusk, el president del Consell Europeu -l’òrgan que representa els 28 governs de la UE-, va alçar el to per exigir a Trump que tracti els seus aliats amb respecte. “Estimada Amèrica, respecta els teus aliats. Tampoc en tens tants”, va advertir un duríssim Tusk. El president del Consell Europeu va subratllar que els Estats Units “mai han tingut ni tindran un aliat millor que Europa”, i li va retreure a Trump les seves crítiques “gairebé diàries” a la UE pel suposat poc compromís amb la defensa comuna.

El polonès també va recordar a Trump que Europa va ser la “primera” a respondre després de l’11-S i va enviar tropes a l’Afganistan que van lluitar al costat dels soldats nord-americans: “870 homes i dones europeus valents van sacrificar les seves vides a l’Afganistan”, va dir Tusk. “Sisplau, recordi-ho a la cimera de l’OTAN. I quan es reuneixi amb Putin. Sempre val la pena saber qui és el teu amic estratègic i quin és el teu problema estratègic”. De la qüestió pressupostària, Tusk va subratllar que la UE gasta en defensa “molt més” que Rússia i el mateix que la Xina. “Espero que no tingui cap dubte que és una inversió [l’europea] en la nostra seguretat. Això no es pot dir amb la mateixa confiança de la despesa russa i de la xinesa”, va dir.

Trump no va tardar a contestar i ho va fer barrejant, com fa habitualment, la qüestió comercial amb la de la despesa militar. “Tenim molts aliats, però no poden aprofitar-se de nosaltres. La Unió Europea se n’està aprofitant. L’any passat vam perdre 151.000 milions de dòlars en comerç i, a més a més, cobrim almenys el 70% de l’OTAN”, va assegurar. La cimera, que comença avui a la nova seu de l’Aliança, promet ser una de les més tenses i imprevisibles de les últimes dècades.

Brussel·les desplega 3.400 agents i soldats Poques ciutats al món estan tan acostumades com Brussel·les a desplegar importants dispositius de seguretat per acollir cimeres amb caps d’estat i de govern. Però la d’avui, que reunirà 28 líders de l’OTAN -entre els quals hi ha Donald Trump, que requereix mesures de seguretat addicionals-, ha estat qualificada per la policia de Brussel·les com “l’operació policial de més envergadura dels últims anys”. S’han mobilitzat 2.400 agents i un miler de militars i la ciutat tindrà importants restriccions de trànsit, no només al voltant de la seu de l’Aliança, sinó també a diferents hotels i al Parc de Cinquantenari, on es farà aquest vespre un sopar de gal·la. Tot plegat coincidirà amb una vaga de trens i amb una manifestació que es farà avui contra l’OTAN.