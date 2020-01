Els EUA podran denegar el visat de turistes a dones embarassades

Si és dona, té passaport europeu, està embarassada i té previst visitar pròximament els Estats Units, podrà continuar viatjant amb normalitat. Si és dona, està embarassada, però el seu passaport és de qualsevol dels països als quals els Estats Units exigeixen visat, pot ser que no arribi a trepitjar el país. És a dir, si és llatinoamericana, nascuda en un país africà, la Xina o Rússia, el consolat nord-americà pot denegar-li un visat de turista si sospita que el propòsit del viatge és tenir el nadó al seu territori. És el que els Estats Units començaran a posar en pràctica aquest divendres després de donar a conèixer ahir una nova directiva destinada a combatre l’anomenat turisme de parts.

L’administració Trump busca entorpir d’aquesta manera el compliment de la Catorzena Esmena de la Constitució. Segons aquest text, un nadó nascut als Estats Units obté automàticament la ciutadania nord-americana, cosa que el president considera que és “francament ridícul”. Els moviments antiimmigrants critiquen que aquests nens poden proporcionar als seus pares determinats beneficis públics pel fet de ser ciutadans nord-americans, i fins i tot que aquesta condició els pot facilitar en el futur aconseguir també l’estatus de ciutadania. No hi ha xifres oficials sobre el turisme de parts, tot i que l’administració parla de “milers de casos” cada any.

La nova norma atorga als funcionaris consulars la potestat de negar un visat de turista a la dona de qui se sospiti que vol donar a llum en un hospital nord-americà. No queda clar com pot arribar el consolat a aquesta conclusió sense el reconeixement exprés de l’afectada, de manera que la norma concedeix una enorme discrecionalitat als funcionaris. El departament d’Estat assegura que no es preguntarà a cada dona si està embarassada o si té previst quedar-se embarassada durant el viatge, ni tampoc s’exigirà la pràctica d’un test d’embaràs per demostrar-ho. S’haurà de determinar mitjançant entrevistes amb les interessades a obtenir el visat.

La portaveu de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, va assenyalar en un comunicat que amb aquesta modificació de la directiva s’estalviaran als contribuents els costos associats amb aquest tipus de turisme, tot i que no en va concretar xifres. A més, va subratllar que aconseguirien “tancar aquest evident buit legal” i, al seu torn, podrien “protegir els Estats Units dels riscos per a la seguretat nacional causats per aquesta pràctica”. Durant una trucada informativa amb periodistes, funcionaris del departament d’Estat van assegurar que hi havia “governs estrangers i entitats estrangeres” que “podrien buscar beneficiar-se del turisme de parts amb el propòsit d’amenaçar la seguretat del país”. Malgrat les repetides preguntes, no van concretar a quines amenaces es referien.

Els visats afectats són els de tipus B, expedits per a estades temporals com a turista, per rebre tractament mèdic, visitar amics o per motius laborals. El departament d’Estat el denegarà a les persones que tinguin l’objectiu d’“obtenir la ciutadania nord-americana per a un nen”. La norma no s’aplicarà a les duanes en territori nord-americà, de manera que els agents d’immigració no tindran potestat per impedir l’accés al país a una dona pel fet d’estar embarassada.

La llei no determina que viatjar als Estats Units per tenir un fill sigui il·legal, amb la qual cosa, per dificultar-ho, l’administració Trump especifica que el fet de donar a llum no es pot considerar “una activitat legítima de plaer o de naturalesa recreativa”. Només rebran permís persones que demostrin que hi ha raons mèdiques que justifiquin que el part s’hagi de fer als Estats Units, perquè l’atenció que necessiten no està disponible al seu país d’origen i que, a més, tenen prou diners per poder-ne assumir el cost.