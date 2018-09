L’Ebola arriba a una gran ciutat de la República del Congo

El brot d’Ebola que es va declarar l’1 d’agost al nord-est de la República Democràtica del Congo -al cor de l’Àfrica-, i que ja ha causat la mort de 85 persones, ha arribat a una gran ciutat. Concretament a Butembo, una localitat de gairebé un milió d’habitants i a tocar de la frontera amb Uganda. Així ho va anunciar ahir el ministeri de Salut congolès, que va lamentar profundament la notícia, perquè un cop el virus es manifesta en una zona tan poblada és molt més difícil de controlar. “La bona notícia és que el cas s’ha detectat ràpidament. La mala notícia és que [l’arribada del brot a Butembo] incrementa el risc d’una expansió més ràpida i àmplia. Tenir Ebola en una àrea urbana fa molt més difícil posar fi a la malaltia”, va reafirmar ahir Peter Salama, el cap d’operacions de l’Organització Mundial de la Salut.

Els pronòstics, doncs, no són bons. L’epidèmia, la pitjor que ha patit aquest país africà en l’última dècada, ja ha deixat 85 morts i 39 persones infectades. Els primers casos van tenir lloc en àrees rurals de l’est del país, una zona castigada des de fa anys per un conflicte armat encobert. Però després bona part dels afectats es van detectar a Beni, una ciutat més petita -d’uns 200.000 habitants- i també amb molts vincles comercials amb la veïna Uganda. Ara, doncs, els esforços se centren a evitar la propagació a Butembo. En aquest sentit, l’alalde de la ciutat, Sylvian Kanyamanda, que va apuntar que la víctima és una dona que presumptament va ser infectada durant un enterrament d’una de les víctimes, va voler llançar un missatge a la població. “Demanem que aneu amb compte i respecteu totes les mesures d’higiene recomanades pels treballadors sanitaris”. I és que les autoritats locals de Butembo volen evitar que es visqui una situació com a Beni, on una part de la població es nega a col·laborar amb els experts i fins i tot amaga les persones malaltes, per por, prejudicis o falta d’informació. Les autoritats congoleses, però, van afirmar que han aconseguit alguns progressos inoculant una vacuna experimental i altres tractaments. De fet, la campanya de vacunació va començar el 8 d’agost i ja ha arribat a 6.134 persones, sobretot personal sanitari i contactes de casos confirmats.