Un nou brot d'Ebola mata 20 persones a la República Democràtica del Congo

Tan sols vuit dies després que se'n declarés acabat un brot, l'Ebola ha reaparegut a la República Democràtica del Congo, on s'han detectat 26 casos de pacients a mb febre hemorràgica, dels quals 20 han mort, tot i que només sis han estat confirmats, segons un comunicat del ministeri de Sanitat.

El focus s'ha detectat a la província del nord-est de Kivu del Nord, a 2.500 quilòmetres en línia recta del brot que es va originar a principis de maig i que es va donar per superat a finals de juliol perquè no hi havia hagut cap nova infecció un cop es va complir el període d'incubació del virus. El brot va causar la mort de 33 persones. "No hi ha cap indicació que aquestes dues epidèmies estiguin vinculades", ha explicat el ministre Oly Ilunga, que ha subratllat que, malgrat la mala notícia de la reaparició del virus amb tant poc temps, es demostra que el sistema de detecció del país funciona bé gràcies al sistema de control.

Un dels obstacles per frenar el virus és la violència que assota la regió de Kivu del Nord, a causa de l'activitat de grups armats i les forces de seguretat per controlar les mines de coltan, el mineral indispensable per a la producció de telèfons mòbils. El govern ha afirmat que hi desplegarà policia per "garantir la protecció" dels sanitaris desplaçats per atendre els malalts.

Aquest és el desè brot que pateix el país centreafricà des que el 1976 es va descobrir el virus de l'Ebola en una selva remota. L'Ebola s'encomana per contacte cutani o a través de fluids contaminats.