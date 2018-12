Egipte prohibeix la venda d'armilles grogues per evitar el contagi de les protestes de França

El règim d'Abdel Fattah al-Sissi no vol que el clima de protesta social a França s'encomani a Egipte, on, malgrat la repressió, continua ben present el record de la revolució que va derrocar Hosni Mubàrak aviat farà 8 anys. De manera més o menys dissimulada els cossos de seguretat han obligat els comerciants i les empreses de material de protecció a deixar de vendre armilles grogues sense una autorització policial expressa.

Segons l'agència AP, sis venedors d'equips de seguretat industrial al centre del Caire han confirmat que no venen armilles grogues. Quatre han reconegut que no ho fan per ordre de la policia. "Sembla que no volen que ningú faci com a França. Fa uns dies va venir la policia i ens va dir que deixéssim de vendre'ls. Quan vam preguntar per quin motiu, ens van dir que complien ordres", han dit els comerciants, que han demanat l'anonimat.

Segons responsables de seguretat –que tampoc no volen donar el seu nom– la prohibició es mantindrà fins a finals de gener. El dia 25 es commemora l'aniversari de l'inici de les protestes a la plaça de Tahrir que van acabar amb la caiguda de Mubàrak, que portava trenta anys al poder.

Fa dos anys que el règim de l'exmariscal Abdel Fattah al-Sissi imposa una forta repressió sobre qualsevol expressió de dissidència política o social. Centenars d'activistes i periodistes estan empresonats i desenes han resultat morts o ferits en les protestes. La data del 25 de gener és especialment sensible, mentre que les raons de fons que van portar a l'esclat revolucionari, tant polítiques com socials, continuen ben vives.