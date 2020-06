Nicaragua es resisteix a la quarantena i s'hi comencen a fer enterraments a mitjanit

Tan sols unes hores després que Yamil Acevedo morís en un hospital, els treballadors d'una funerària –amb vestits de protecció personal– van lligar el seu taüt a la part del darrere d'una pickup, el van dur a un cementiri i el van enterrar en la foscor de la nit. Per tot Nicaragua, les famílies es veuen obligades a fer aquests "enterraments exprés": funerals a correcuita i a qualsevol hora de la nit, sense temps per trucar a un capellà o per comprar flors.

Els serveis es fan de manera tan ràpida i aleatòria que als familiars els preocupa que hi pugui haver errors. "El doctor va dir: 'Si el poden enterrar com més aviat millor, doncs ho fan així'", explica Amani Acevedo, la filla de Yamil Acevedo. "Ni tan sols sé si la persona que era dins el taüt era ell". A les portes dels hospitals hi ha llargues cues i s'han exhaurit les medicines bàsiques a les farmàcies. La popular temporada de beisbol s'ha suspès i els jugadors rebutgen entrar als camps.

Per tot arreu hi ha senyals de com el coronavirus arrasa Nicaragua. Tot i així, el govern insisteix que està sota control, amb el nombre de víctimes més baix per covid-19 de tota l'Amèrica Central.

Nicaragua, amb 6,4 milions d'habitants, és un dels últims països que s'han resistit a acceptar les mesures estrictes que s'han desplegat a la major part del món per aturar la propagació de la malaltia. No ha tancat en cap moment les escoles ni els negocis. Durant la pandèmia, el govern no només ha permès esdeveniments massius, sinó que també n'ha organitzat.

Les famílies asseguren que s'estan enterrant les conseqüències d'aquestes decisions, literalment, a l'empara de la foscor. Sense fer cap prova de covid-19, els diuen que els seus éssers estimats han mort de pneumònia i, per por de contagis, els insten a enterrar-los com més aviat millor.

Les organitzacions sanitàries també tenen problemes per obtenir una xifra exacta de casos. Les proves són limitades i estan controlades pel govern. I els metges i activistes que observen com les malalties respiratòries es propaguen per tot el país ja es comencen a preparar per al desastre, tot just dos anys després d'una violenta revolta antigovernamental contra el president Daniel Ortega.

Arran de l'allau de protestes, el 25 de maig el govern va divulgar un informe en què afirmava que les crítiques estaven sembrant el caos i que la gran majoria de la gent del país, el segon més pobre de l'hemisferi, no es podia permetre el luxe de no anar a treballar per un tancament estricte d'emergència. Al document, publicat en línia, el govern va comparar la seva estratègia amb la de Suècia, va desafiar les tàctiques d'"una solució única per a tots" i va argumentar que la resposta de cada país a la pandèmia s'havia de dissenyar partint de la seva pròpia realitat.

"Als països que han tancat del tot la seva economia els incomoda l'exemple dels països que no apliquen un tancament draconià i no destrueixen la seva economia per afrontar la pandèmia", afirmava el govern al document.

L'informe no esmentava a quanta gent s'havien fet proves de virus ni explicava per què el govern havia permès que se celebressin esdeveniments multitudinaris com ara festivals gastronòmics i fins i tot una marxa anomenada Amor en temps del covid-19.

Durant un esdeveniment organitzat i televisat pel govern, Paul Oquist, un assessor d'Ortega nascut als Estats Units, va dir que la gent del camp no es podia quedar a casa perquè estava ocupada munyint vaques, recollint els ous de les gallines i recol·lectant llenya. Més o menys el 80% dels treballadors de les ciutats nicaragüenques tenen una ocupació informal, va dir Oquist, i si no treballen no mengen.

Oquist va afegir que el sistema de salut del país estava preparat per al brot perquè el govern d'Ortega havia augmentat la quantitat d'hospitals i metges els últims tretze anys. Es van designar dinou hospitals per respondre al coronavirus i hi havia una campanya massiva per desinfectar taxis, autobusos, escoles i mercats.

Durant gairebé dos mesos, el govern va reportar tan sols un grapat d'infeccions. No obstant això, a finals de maig, a mesura que es van fer més evidents els senyals de la propagació del virus, el recompte del govern es va multiplicar per deu i actualment el ministeri de Salut ha confirmat 759 casos i 35 morts.

L'Observatori Ciutadà, un grup anònim de 90 metges, epidemiòlegs i voluntaris del sector públic de la salut que van formar una organització clandestina per monitoritzar els casos a Nicaragua, assegura que el nombre de morts al país és de 805 i fins dissabte havien comptat 3.725 casos.

El govern assegura que els casos rutinaris de pneumònia no superen la mitjana habitual i que s'estan confonent amb el coronavirus. Però Acevedo destaca que els morts habituals per pneumònia no s'enterraven mai en funerals a correcuita i a mitjanit: "El meu pare no va morir de pneumònia, va morir de covid-19".