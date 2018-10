Envien un sobre al Pentàgon amb ricina, una substància altament tòxica

Un correu enviat al Pentàgon ha donat positiu en una prova de ricina, una substància tòxica que pot ser mortal, segons han informat fons del departament de defensa nord-americà.

El lloc on es gestionen els correus és en un edifici independent dins de les instal·lacions del Pentàgon i, per tant, el correu intoxicat no ha arribat a entrar dins de l'edifici del Pentàgon.

L'FBI i la Força de Protecció del Pentàgon s'han fet càrrec de la investigació.



La ricina és un compost altament tòxic que s'extreu dels grans de ricí i que ja s'ha utilitzat alguna vegada en complots terroristes. Una dosi de ricina purificada equivalent a uns quants grans de sal pot ser mortal per a un adult.