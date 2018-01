Erdogan amenaça d'"estrangular abans que neixi" la nova força kurdo-siriana dels EUA

El president de Turquia, Tayyip Erdogan, ha amenaçat aquest dilluns d'"estrangular abans que neixi" la força nova que els Estats Units pretén crear a Síria amb 30.000 efectius. El govern nord-americà va anunciar aquest cap de setmana que armarà les milícies kurdes per crear una "força fronterera" al nord de Síria que defensi el territori, un pla que pot enterbolir les relacions entre Turquia i els Estats Units.



El govern sirià del president Baixar al-Assad ha respost també aquest dilluns prometent aixafar la nova força i assegurant que farà fora les tropes nord-americanes del país. Rússia, aliat d'Al-Assad, ha considerat també els plans de Washington com una conspiració per desmembrar a Síria i col·locar-ne una part sota el control dels Estats Units.



Però la denúncia més forta ha vingut d'Erdogan, que ha estat fins ara el principal aliat musulmà dels Estats Units a l'OTAN, amb unes declaracions que amenacen amb la ruptura de relacions. Ankara considera les milícies kurdes de Síria com una simple filial de la guerrilla kurda de Turquia del PKK.



"Un país que anomenem un aliat insisteix a formar un exèrcit terrorista a les nostres fronteres", ha afirmat Erdogan dels Estats Units en un discurs a Ankara. "Quin pot ser l'objectiu d'aquest exèrcit terrorista si no és Turquia?. La nostra missió és estrangular-lo abans de néixer", ha afirmat.



Els Estats Units han liderat una coalició internacional amb atacs aeris i tropes de les forces especials per ajudar els combatents que lluiten contra l'Estat Islàmic a Síria des de 2014. Els EUA tenen al voltant de 2.000 soldats sobre el terreny a Síria.

L'Estat Islàmic va ser derrotat l'any passat, però Washington afirma que està disposat a mantenir les seves tropes al país per assegurar que el grup jihadista no pugui revifar, citant també la necessitat d'avançar significativament en les converses de pau liderades per l'ONU.



Durant bona part de la guerra, els Estats Units i Turquia van treballar junts, donant suport conjuntament les forces de l'oposició siriana que van lluitar contra el govern d'Al-Assad. Però el suport dels últims anys a les milícies kurdes per part dels Estats Units ha enfurismat a Ankara.