Erdogan: de carceller de periodistes a justicier de Khashoggi

L’afer Khashoggi ha sigut una ocasió d’or per al president turc Recep Tayyip Erdogan de canviar la seva imatge internacional. Erigint-se com a “representant de la consciència de la humanitat” -tal com va dir la setmana passada en un discurs al Parlament d’Ankara- en el cas de l’assassinat del periodista crític saudita al consolat d’Istanbul, ha aconseguit eclipsar el seu rècord estatal de censura i atacs a la premsa.

“Evidentment, la investigació a Turquia de l’assassinat de Jamal Khashoggi és important i és benvinguda. Però no hauria de desviar l’atenció del fet que Turquia és el líder mundial en engarjolar periodistes, amb 170 professionals actualment entre reixes”, explica a l’ARA Emma Sinclair-Webb, directora per a Turquia de l’ONG Human Rights Watch. “Turquia persegueix els periodistes que critiquen les polítiques de l’estat i Erdogan s’ha assegurat que la majoria de diaris i cadenes de televisió siguin silenciats o adoptin una línia editorial favorable a les autoritats”, recorda.

Des del cop d’estat fallit del juliol del 2015, el govern turc ha fet servir la llei antiterrorista per emmordassar la premsa, i també es persegueixen els ciutadans i els activistes per comentaris crítics a Twitter i altres xarxes socials. Això per no parlar dels kurds, entre ells alcaldes i diputats, que continuen a presó en la guerra oberta per liquidar el seu moviment opositor.

Especialment preocupant és l’extens ús de l’article 299 del Codi Penal, que preveu penes d’entre un i quatre anys per “insultar el president”. Si el 2014 132 persones van ser castigades per aquest delicte, l’any passat van ser més de 6.000, encara que molts jutges van convalidar l’empresonament per multes.

El periodista turc Abdullah Bozkurt, que des de l’exili presideix el Centre d’Estocolm per les Llibertats, recorda que “Erdogan ha empresonat fins a 237 periodistes i encara ara lidera el rànquing mundial de periodistes entre reixes”. “No té ni credibilitat ni fonaments morals per defensar la llibertat de premsa, quan ha estat silenciant els mitjans crítics i independents i l’oposició. No ha tingut ni una paraula per als sis periodistes estrangers que han sigut assassinats a Turquia en els últims anys, sota la seva presidència”, denuncia. Bozkurt recorda que va conèixer personalment Khashoggi en un debat el 2014: “Vam intercanviar visions oposades del govern d’Erdogan i em trenca el cor com està utilitzant el seu assassinat per aconseguir objectius polítics i millorar la seva imatge”. El periodista afegeix que espera que “tanta hipocresia” desemmascari la censura a Turquia.

Divendres Erdogan va insistir que continuarà la investigació del crim fins a “arribar a la veritat despullada”, i va instar les autoritats saudites a revelar on són les restes del periodista. El fiscal saudita Saud al-Mojeb va arribar ahir a Istanbul per unir-se al seu homòleg turc en les investigacions. Mentrestant, Ankara continua revelant informacions amb comptagotes: ahir es van difondre imatges de com els cotxes del consolat eren netejats després de l’assassinat. El president turc encara es guarda a la màniga la carta de la gravació d’àudio que suposadament documenta l’assassinat.