Erdogan pren possessió i assumeix encara més poder

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha pres possessió aquest dilluns del seu càrrec després de ser reelegit el passat 24 de juny amb el 52% dels vots. En el seu discurs, ha afirmat que el país "viu un nou inici" i ha promès "governar per a tots", fins i tot per a aquells que no el van votar. Però la reforma constitucional aprovada l'any passat i que entra en vigor aquest dilluns li atorga uns poders executius reforçats i s'elimina la figura del primer ministre per cedir més pes al cap de l'estat.

A partir d'ara, Erdogan podrà promulgar lleis mitjançant decrets i nombrar directament ministres sense haver de tenir l'aprovació del Parlament. També tindrà el poder per decidir directament quatre membres del Consell Suprem del Poder Judicial, a més de dos més de forma indirecta, davant dels set que seran nombrats pel Parlament. A banda, institucions clau com els serveis d'intel·ligència, el ministeri de Defensa i el d'Afers Religiosos, dependran directament del president.

Diputats de l'oposició han mostrat el seu rebuig al nou sistema presidencialista, que han definit com un règim de "dictadura amb urnes", segons ha declarat a Efe Bülent Tezcan, vicepresident i portaveu del principal partit opositor, CHP.

Erdogan, de 64 anys, governa Turquia des del 2002 i es manté al capdavant del partit islamista Justícia i Desenvolupament (AKP), que, amb la seva victòria en la primera volta, té assegurat el poder fins al 2023. D'aquesta manera, es converteix en el mandatari més poderós del país des del fundador de la República, Mustafà Kemal Atatürk.



A la cerimònia de presa de possessió hi han assistit uns 6.000 convidats, però l'absència dels principals líders occidentals s'ha fet palesa, i només 22 caps d'estat, entre els quals el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i 28 primers ministres, com el rus, Dmitri Medvedev, han fet acte de presència. Està previst que aquesta mateixa nit Erdogan anunciï els noms del seu govern, i mitjans turcs ja avancen la possibilitat que el nou gabinet incorpori membres del seu soci conservador, Moviment d’Acció Nacionalista (MHP), amb el qual va sumar el 53,6% dels vots i que li va assegurar la majoria parlamentària.