Errors de protocol i altres imprevistos en la cimera del G-20 a l'Argentina

Errors de protocol, problemes tècnics, falta de coordinació i moments de tensió. Així és de moment la cimera del G-20, que ha començat aquest divendres a Buenos Aires, la capital argentina, i està posant a prova la capacitat del govern de Mauricio Macri d'organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques.

Les equivocacions a la cimera han sigut tan nombroses que les xarxes socials s'han omplert de vídeos dels instants més curiosos i divertits, i també dels més tibants. El fantasma de l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi, l'actual enfrontament militar entre Ucraïna i Rússia al mar d'Azov i la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina planen sobre aquesta cimera dels dirigents de les 20 principals potències del món . Les imatges parlen per si soles.

Rampell de Trump

La jornada ha començat amb un exabrupte del president nord-americà, Donald Trump, quan ha comparegut davant la premsa amb el seu homòleg argentí, Mauricio Macri, després de reunir-se amb ell a la Casa Rosada. Trump ha tirat a terra l'aparell de traducció simultània mentre deia, dirigint-se al president argentí, que tot just havia pronunciat unes paraules: "Crec que l'entenc millor en la seva llengua que amb això".

El gest de desconcert de Macri

No ha sigut l'únic moment incòmode de Macri amb el president nord-americà. Poc abans de la foto de família del G-20, Trump ha saludat Macri breument davant les càmeres dels periodistes, i després l'ha deixat tot sol en contra del que sembla que estava previst. El president argentí ha fet un gest de desconcert.

El G20 es una mina de memes 🤣 pic.twitter.com/GyWbP2Jbbd — Juan E. Londoño (@Juaneslc11) 30 de novembre de 2018

La salutació efusiva de Putin i Bin Salman

La imatge més difosa del G-20 a Buenos Aires ha sigut l'efusiva salutació que s'han fet el president rus, Vladímir Putin, i el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, considerats les dues ovelles negres de la cimera perquè pocs mandataris estaven disposats a reunir-s'hi per les polèmiques que els envolten. En el cas de Putin, la crisi desencadenada al mar d'Azov després que el cap de setmana passat forces russes hi ataquessin diversos vaixells ucraïnesos i en detinguessin 24 mariners. I en el de Bin Salman, l'escabrosa mort del periodista Jamal Khashoggi, presumptament assassinat el 2 d'octubre al consolat saudita d'Istanbul. Potser per això Putin i Bin Salman s'han fet una encaixada de mans com si fossin amics íntims de tota la vida.

High five between Russia's President Putin and Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman at the G20 https://t.co/q0Z9qmye51 pic.twitter.com/uVC4pfggwu — BBC News (World) (@BBCWorld) 30 de novembre de 2018

Erdogan ignora el príncep hereu saudita

La càlida salutació del príncep hereu saudita amb Putin ha contrastat amb la seva actitud amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, que ha acusat obertament Bin Salman de ser el responsable de l'assassinat de Khashoggi. Erdogan ha eludit saludar Bin Salman quan s'han trobat en el moment de fer-se la foto de família del G-20, i el príncep hereu simplement l'ha ignorat fent cara de menyspreu.

540x306 Erdogan passa de llarg del príncep hereu saudita. / MARCOS BRINDICCI / REUTERS Erdogan passa de llarg del príncep hereu saudita. / MARCOS BRINDICCI / REUTERS

Un 'armilla groga' rep Macron

El president francès, Emmanuel Macron, va arribar dijous a la nit a l'aeroport internacional d'Ezeiza, a Buenos Aires, per participar en la cimera del G-20, i no hi havia cap dirigent argentí per rebre'l. En teoria hi havia d'anar la vicepresidenta, Gabriela Michetti, però va arribar tard a causa d'un problema d'organització. Macron es va haver de conformar a encaixar la mà als operaris de l'aeroport, un dels quals vestia una armilla groga, que caracteritza els manifestants que han protestat a França contra l'augment de la taxa dels carburants durant les últimes setmanes i que tants maldecaps està generant a Macron.

Umiliazione per Macron in Argentina: atterrato a Buenos Aires per G20, non ha trovato alcuna delegazione di benvenuto.



Ha potuto stringere la mano solo a 2 impiegati dell'aeroporto, uno dei quali col "gilet giallo"...



👇 pic.twitter.com/HeJQVq91W0 — Tony (@iostoconlitalia) 30 de novembre de 2018

Confonen el president xinès

En canvi, el president xinès, Xi Jinping, ha sigut rebut amb pompa i honors a l'aeroport, perquè arribava en visita oficial a l'Argentina, a més de participar en el G-20. Amb tot, la seva recepció també ha sigut accidentada. La banda militar que era a peu de pista preparada per tocar en el moment que Xi baixés de l'avió ha confós un membre de la delegació xinesa amb el president i ha començat a tocar abans d'hora.

Merkel es perd la foto de família

La cancellera alemanya, Angela Merkel, s'ha perdut la tradicional foto de família i la inauguració oficial de la cimera del G-20 perquè ha arribat tard a la trobada a causa d'un problema tècnic al seu avió, que va haver de fer un aterratge d'emergència. Les autoritats alemanyes han descartat el sabotatge i han assegurat que en cap moment va perillar la vida dels passatgers.

540x306 Els dirigents de les potències mundials posen per a la foto de família del G-20, excepte la cancellera Merkel. / ANDRES MARTINEZ CASARES / REUTERS Els dirigents de les potències mundials posen per a la foto de família del G-20, excepte la cancellera Merkel. / ANDRES MARTINEZ CASARES / REUTERS

La cimera continuarà aquest dissabte a la capital argentina, que s'ha convertit gairebé en una ciutat fantasma. Múltiples zones han quedat tallades al trànsit i molts dels seus veïns n'han marxat aquests dies per recomanació del mateix govern argentí, a causa de les estrictes mesures de seguretat.