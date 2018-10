Escòcia admet que ha d’ampliar la base abans d’un nou referèndum

La primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, va admetre ahir que el Partit Nacional Escocès (SNP, en les sigles en anglès) encara no està preparat per afrontar un segon referèndum d’independència. De fet, va anar més enllà reconeixent que és Escòcia la que no ho està, per la senzilla raó que els números encara no surten. Ho va dir en l’acte de cloenda del congrés que el partit ha celebrat a Glasgow des de diumenge, en què va fer una crida prou explícita a ampliar la base social de l’independentisme. “La nostra feina és portar aquesta passió [la mateixa que es va veure dissabte passat als carrers d’Edimburg, amb la manifestació sobiranista més gran fins ara mai celebrada a Escòcia] i combinar-la amb el pragmatisme, la perseverança i la paciència per persuadir els que encara no han estat persuadits. Si fem això, creieu-me, l’impuls per aconseguir la independència serà imparable”.

L’altre gran missatge que Sturgeon va transmetre a la militància va ser el següent: “Els dos últims anys han demostrat per què Escòcia ha de ser independent [en referència al Brexit i al fet que Escòcia es veu forçada a sortir de la Unió Europea (UE), tot i que el 62% de la població va optar per quedar-s’hi]. I estic més segura que mai que Escòcia serà independent. Però ara, amics, la nostra tasca és intensificar la nostra feina per actualitzar i enfortir les raons [per esdevenir un nou estat]”.

Un altre moment clau del discurs va ser quan va vincular la independència a la idea d’associació. És, si fa no fa, adoptar el mateix motor de la campanya unionista del 2014, que tenia com a bandera l’eslògan Better together (Millor junts), segons el qual quedar-se dins del Regne Unit era continuar agermanats amb els iguals -els pobles britànics- abans que trencar res. Quatre anys després, però, arran del “caòtic” Brexit, Sturgeon va etzibar: “La independència és obrir-se, mirar cap a l’exterior, aspirar a participar plenament en el món que ens envolta. I es tracta d’una associació. Una real associació amb els nostres germans de les illes britàniques i els nostres amics d’Europa i del món”.

Com ja va anunciar diumenge en una entrevista, serà després que el Regne Unit i la Unió Europea hagin finalitzat les converses de sortida del club quan el seu govern decidirà quin és el millor moment per plantejar un altre referèndum. Londres, de moment, s’hi oposa, almenys en la present legislatura. Però Sturgeon va advertir clarament Westminster: “Els polítics tories i laboristes ens diuen que la decisió sobre el futur d’Escòcia pertany no a la gent, sinó a Westminster. Avui els envio aquest missatge, però: podeu oposar-vos a la independència, aquest és el vostre dret democràtic. Però no podeu, i no ho fareu, negar el dret d’Escòcia a triar”. Ara cal saber quan.

Hillary Clinton, contra el Partit Conservador

L’excandidata demòcrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, va atacar durament ahir el Partit Conservador britànic per no haver donat suport, al Parlament Europeu, a la censura expressada per la cambra contra Hongria per les polítiques de Viktor Orbán contra la independència judicial i pel control dels mitjans de comunicació. Clinton ho va fer durant un discurs a l’Institut Bonavero de Drets Humans, de la Universitat d’Oxford. Els tories “ s’allunyen així del partit de Churchill i Thatcher”, va dir.