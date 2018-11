Espanya i Cuba pacten fer trobades anuals d'alt nivell en què es parlarà de drets humans

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, han acordat donar impuls a una relació més estreta dels dos països a través d'una reunió anual d'alt nivell entre els dos executius, en què es parlarà de tots els temes d'interès mutu i també dels drets humans, segons fonts de la Moncloa.

Durant una visita històrica a l'illa, la primera d'un president espanyol des de fa 32 anys, Sánchez i Díaz-Canel han acordat un memoràndum –signat pels respectius ministres d'Exteriors– per establir un contacte regular, en el qual mantindran "un diàleg franc" sobre totes les qüestions que interessin els dos executius.

Sánchez ja havia anunciat que no es reuniria amb la dissidència al règim castrista durant la seva visita, una decisió que ha sigut molt criticada per l'oposició a l'illa, però el govern espanyol assegura que aquestes trobades anuals serviran per parlar dels drets humans a Cuba. Una relació estreta i sistematitzada que cap altre país europeu té amb Cuba, tot i que sí que té la UE en el seu conjunt, han remarcat.

A més d'aquest acord, els dos governs han subscrit també un pacte per a la difusió de les dues respectives cultures a cada país. Madrid diu que es tracta de normalitzar la presència de la cultura espanyola a l'illa després del mal ocasionat per la política cap a Cuba imposada per l'expresident José María Aznar.

També es va plantejar una visita dels reis d'Espanya, Felip VI i Letícia a Cuba per a l'any que ve 2019, una proposta que Moncloa assegura que el president cubà va acollir de forma molt positiva.

Sánchez va aterrar a Cuba dijous a la tarda, a les deu del vespre hora espanyola, on el va rebre el viceministre cubà de Relacions Exteriors, Rogelio Sierra. Amb ell, Sánchez i el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, van assistir a una ofrena floral al líder de la independència cubana José Martí i van visitar la plaça de la Revolució, a l'Havana, on van sonar els himnes de tots dos països sota la mirada de les efígies de Che Guevara i Camilo Cienfuegos.



El president espanyol, Pedro Sánchez, a la plaça de la Revolució de L'Havana en la desfilada militar sota l'efigie del Che Guevara.

Després, Sánchez i Díaz-Canel es van reunir al Palau Presidencial, on van parlar de les relacions bilaterals, la situació a l'Amèrica Llatina, la presència d'empreses espanyoles a l'illa, el canvi climàtic i la cooperació, entre altres temes, segons informa Efe.

Per a aquest divendres està previst que l'agenda de Sánchez a Cuba es concentri en el tema econòmic, amb un fòrum empresarial al qual assistirà amb la vintena d'empresaris espanyols que l'han acompanyat al viatge. També recorrerà els carrers de l'Havana vella i es reunirà amb representants de la societat civil cubana, abans de tornar cap a Espanya.