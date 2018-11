Espanya espera un compromís per escrit de May sobre Gibraltar abans de diumenge per aixecar el veto al Brexit

Ara sí que Gibraltar s'ha convertit oficialment en l'últim escull per tancar l'acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Segons fonts diplomàtiques, els assumptes relacionats amb la pesca que preocupaven a França i Holanda ja han quedat resolts. Per contra, Espanya encara no està satisfeta amb l'oferta que li ha arribat sobre Gibraltar. Però es conformaria amb poc. Tal com ha explicat el secretari d'estat d'Afers Europeus, Luis Marco Aguiriano, l'executiu espanyol està a l'espera d'un compromís per escrit de Theresa May que respecti les seves reclamacions sobre Gibraltar per aixecar el veto.



Aguiriano ha explicat que els Vint-i-set han redactat una declaració complementària que dona suport a la interpretació espanyola del text de cara a les negociacions amb Gibraltar. A més, també segons el secretari d'estat, el Regne Unit s'ha compromès a enviar una declaració per escrit conforme també accepta aquesta interpretació i s'ha compromès també a enviar-la abans de diumenge. Aquest és, doncs, el quart document que es posa sobre la taula per tancar l'acord del Brexit. Primer hi ha el document de l'acord de sortida, després la declaració política – pactada ahir i que no menciona Gibraltar–, el text de suport dels 27 a la reclamació espanyola sobre Gibraltar i la declaració política que ha d'arribar des de Londres. Fins ahir a la nit, Pedro Sánchez es mostrava immòbil i continuava mantenint la seva posició de veto.

Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 22, 2018

És vinculant jurídicament?

No queda clar fins a quin punt serà vinculant en l'àmbit jurídic aquest text. Aguiriano ha explicat que l'acord encara no s'ha assolit perquè no s'ha vist el text. I que, un cop May l'hagi enviat al govern espanyol, el president Pedro Sánchez, i el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, a més del seu equip jurídic, decidiran si es conformen o no amb aquest compromís per escrit.

"Té valor polític i jurídic perquè si el govern britànic viola les seves declaracions formals pot anar als tribunals i políticament el valor és indubtable", ha explicat el secretari d'estat de l'equip de Josep Borrell.

Cal recordar que el que Espanya reclamava des del primer moment era que els dos textos oficials, la declaració política per a la relació futura i l'acord de sortida, recullin per escrit les seves reclamacions. Però el secretari d'estat ha insistit que el que s'ha reclamat des del primer moment és un "aclariment" sobre l'article 184, un aclariment que pot fer de "diverses maneres".

L'acusació de "nocturnitat i traïdoria"

Aguiriano és el mateix que aquest dijous va assegurar que els negociadors havien actuat amb "nocturnitat i traïdoria" a l'hora d'afegir a últim moment l'article que afegeix ambigüitat a la negociació amb Gibraltar i de treure'n un altre de la declaració política que, de fet, hi donava garanties. Però el secretari ha assegurat que es van malinterpretar les seves paraules, sobretot per part de la premsa britànica.

"Mai he pronunciat les paraules 'traïció' o 'malícia', vaig fer servir una expressió en espanyol [nocturnidad y alevosía] que significa que es va dur a terme de manera sorprenent i en un moment estrany", ha aclarit. A més, també ha justificat l'actitud dels negociadors per part europea assegurant que Michel Barnier va considerar que llegit "de bona fe" l'article no suposava cap problema per a les aspiracions espanyoles.