El govern espanyol rectifica i tornaria a vendre bombes a l'Aràbia Saudita

Fa només tres dies, dimarts, el govern espanyol informava que havia iniciat els tràmits per aturar la venda a l'Aràbia Saudita de 400 bombes de precisió làser. L'executiu fins i tot va anunciar que retornarien els 9,2 milions ja pagats pel règim de Riad. Ara, però, sembla que Madrid s'hauria fet enrere. Així ho ha insinuat aquest divendres la ministra portaveu del govern, Isabel Celaá, que ha assegurat que l'equip de Pedro Sánchez té la intenció de mantenir els compromisos adquirits amb el país de la península aràbiga i que, per tant, estan treballant per cultivar les bones relacions existents.

Aquest canvi de rumb hauria sigut provocat per les suposades intencions de l'Aràbia Saudita de cancel·lar els seus contractes amb l'empresa Navantia, dedicada a la construcció naval militar, com a resposta a la intenció del govern espanyol de deixar de vendre'ls armament.

A més, aquesta hipòtesi havia fet créixer la tensió a Cadis, on bona part de les famílies dels treballadors d'Avantia han mostrat el seu malestar arran d'aquest episodi. Creuen que, com a represàlia, el règim saudita podria cancel·lar la compra de cinc corbetes a aquesta empresa espanyola.

540x306 L'evolució de la venda d'armes a Espanya des de 2008. / EDUARD FORROLL L'evolució de la venda d'armes a Espanya des de 2008. / EDUARD FORROLL

"No hi ha una crisi diplomàtica, hi pot haver hagut alguna discrepància, que se solucionarà satisfactòriament", ha dit Celaá per mirar de calmar els ànims. La mateixa ministra, doncs, ha apuntat que ara la prioritat del govern és aconseguir una "solució adequada" per als 6.000 treballadors de la Badia de Cadis, que temen perdre la seva feina.

Mantenir una relació històrica

Des de la Moncloa, però, han anunciat que l'executiu treballarà perquè els contractes de venda de corbetes es mantinguin, i consideren que les informacions que estan arribant als treballadors de Navantia són alarmistes. En referència als treballadors, Celaá ha reiterat que "aquest govern és al seu costat".

Així mateix, la portaveu del govern ha assenyalat que l'executiu té la ferma determinació de mantenir les bones relacions amb l'Aràbia Saudita, "com no podia ser d'una altra manera, i això implica, òbviament, mantenir els compromisos internacionals del govern". En aquest sentit, i al·legant a "la seva justa reciprocitat", l'Aràbia Saudita farà el mateix.

"Nosaltres treballem per a això i no hi ha res sobre la taula que ens permeti pensar d'una altra manera o arribar a una altra conclusió. Treballem cada dia perquè la Badia de Cadis segueixi amb la seva càrrega de treball i es resoldrà", ha insistit per respondre a les diverses preguntes dels periodistes.